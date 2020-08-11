Я ясно дал вам понять: известный политик жестко поставил на место людей Путина

11 августа глава Министерства иностранных дел ФРГ и член команды Ангелы Меркель, Гайко Маас, во время пресс-конференции после переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым публино пристыдил команду главы Кремля Владимира Путина. Он обратил внимание на то, что различные органы власти Германии направили в Россию 17 запросов о предоставлении информации в связи с убийством в берлинском парке гражданина Грузии, но безрезультатно, поскольку люди Путина отказались помогать немецким властям. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам немецкого дипломата, будут последствия, если суд согласится с выводом прокуратуры о том, что убийство было заказано российским государственным органом.

"Каким будет приговор — будет решать только суд. Это будет основанием для нашей реакции. Если суд придет к такому же выводу, следует также ожидать дальнейших реакций", — подчеркнул Гайко Маас.

Глава МИД Германии обратил внимание на то, что убийство в Берлине стало серьезным бременем для отношений между официальным Берлином и Москвой. Политик также заверил, что Германия сделает все возможное, чтобы защитить своих людей как в онлайне, так и в оффлайне.

"Убийство в Тиргартене, которое, по мнению прокуратуры, было заказано российским государственным органом, серьезно повлияло на наши отношения, поэтому я ясно дал вам понять, что мы будем защищать безопасность наших людей как в Интернете, так и вне его", — отметил немецкий дипломат.

Стоит обратить внимание на то, что ФРГ оставляет открытой возможность введения санкций против России за убийство в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, допуская, что преступление было совершено по заказу правительства России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти Словакии приняли новое неожиданное решение — они заявили, что высылают трех граждан РФ, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием.