Процесс будет быстрым - в ЕС пригрозили Путину новым ударом

Немецкое правительство продолжит вводить санкции за скандальные кибератаки, в которых Берлин обвинил Москву, Пекин и Пхеньян. Впервые рестрикции по новой процедуре ввели еще в течение прошлого июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью министра иностранных дел Гайко Мааса Интерфаксу.

По его словам, речь идет о реакции на инциденты, которые произошли в 2015 году. Жертвами кибератак стал Бундестаг и лично канцлер Ангела Меркель.

"В качестве реакции на различные кибератаки впервые в конце июля были введены санкции ЕС в отношении физических лиц и организаций. Это первый шаг, чтобы поставить заслон на пути тех, кто считает, что может причинять вред в киберпространстве без последствий для себя", — пояснил Маас.

Дипломат заметил, интернет должен быть безопасным, как и реальный мир. Люди должны "гулять" сетью без всякой угрозы, в том числе и грабежа.

"В конце мая мы в рамках ЕС внесли также предложения по санкциям в отношении ответственных за кибератаку на Германский Бундестаг. Как и в случае первого пакета санкций, это предложение теперь пройдёт процедуру, предусмотренную для этого в ЕС. Это наше предложение широко поддерживается нашими партнерами, поэтому я ожидаю, что после летнего перерыва процесс будет быстро продвигаться вперед", — подчеркнул министр.

Следует заметить, злоумышленники похитили множество личных данных, связанных с немецким правительством. Кремль традиционно опроверг свою причастность к резонансному инциденту.

Применены санкции стали историческими в своем роде, поскольку никогда еще Евросоюз не вводил рестрикции после киберпреступлений государственного уровня. Для этого разработали специальный механизм.