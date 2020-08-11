Этого не избежать: в Польше окончательно лопнуло терпение из-за действий Лукашенко

Международное сообщество не остается в стороне от событий, которые всколыхнули Беларусь в течение последних трех дней. Так, глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим. Кроме того, он отметил, что если команда белорусского лидера не одумается — санкций не избежать никто. С таким громким заявлением польский дипломат выступил в Риге на встрече с участием глав дипломатии Латвии, Эстонии и Финляндии. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой wPolityce.

"Еще есть шанс, что Беларусь избежит худшего пути. Мы должны побудить Лукашенко идти по пути мира, развивать отношения с Западом и Европейским союзом. Конечно, если ситуация ухудшится, избежать санкций не получится", — подчеркнул глава МИД Польши.

По словам политика, пока его страна не ожидает большого количества беженцев из Беларуси, "но если это произойдет, мы сделаем все необходимое, чтобы не оставить их без помощи в нашей стране".

"Однако хочу подчеркнуть, что мы не ожидаем такого развития событий, это был бы очень плохой путь", — подчеркнул польский дипломат.

Стоит обратить внимание на то, что в Беларуси 11 августа началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места. В этот же день глава МИД Литвы Линас Линкявичюс официально заявил, что оппозиционная кандидатка Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Впоследствии соратница Тихановской рассказала, что кандидатку в президенты вывезла из страны белорусская власть, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представитель избирательного штаба Светланы Тихановской, Мария Колесникова, заявила, что главная соперница Александра Лукашенко 3 часа провела в кабинете с двумя силовиками. Она также обратила внимание на то, что Тихановскую могли заставить призвать людей к прекращению митингов и акций протеста.