Трагедия для белорусов - на Лукашенко набросились с новыми обвинениями

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа, однако голосование стало началом серьезного политического кризиса. Из-за непрозрачности процесса в Сенате Соединенных Штатов призвали официальный Минск до повторных выборов или правдивого подсчета голосов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление сенатора-демократа Боба Менендеза.

По его словам, Лукашенко полностью оправдывает свой статус последнего диктатора в Европе.

"Воскресные "выборы" были фальшивкой и трагедией для белорусов, которые столько рисковали ради свободы. Длительное подавление демократической оппозиции со стороны правительства, вместе с арестом американского гражданина Виталия книга шкляра, является бедствием и совершенно неприемлемо", — заявил Менендез.

Сенатор добавил, сейчас больше чем раньше международное сообщество должно полностью поддержать демократию, права человека в беларуси.

Политик отметил, с соответствующей реакцией должна выступить администрация президента Дональда Трампа. Никакие договоренности и улучшение отношений Вашингтона и Минска не могут быть полезными, если белорусская власть не проведет прозрачные честные выборы или не перечислит имеющиеся голоса в соответствии с принципами честности и демократии.

Напомним, Центризбирком республики отдал победу Лукашенко более 80% голосов. Его главная оппонентка Светлана Тихановська получила по версии ведомства чуть более 10%.

Нем после выборов стала началом массовых беспорядков по всей Беларуси. Жители разных городов вышли на улицы с требованиями к режиму Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, литовское правительство выступило со специальным заявлением относительно событий в Беларуси. Министр иностранных дел Линас Линкявичус пояснил, оппозиционерка Светлана Тихановська получила убежище в стране.