Новости

Лента новостей

Трагедия для белорусов - на Лукашенко набросились с новыми обвинениями

Мир | Читати новину українською
Трагедия для белорусов - на Лукашенко набросились с новыми обвинениями Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа, однако голосование стало началом серьезного политического кризиса. Из-за непрозрачности процесса в Сенате Соединенных Штатов призвали официальный Минск до повторных выборов или правдивого подсчета голосов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление сенатора-демократа Боба Менендеза.

По его словам, Лукашенко полностью оправдывает свой статус последнего диктатора в Европе.

"Воскресные "выборы" были фальшивкой и трагедией для белорусов, которые столько рисковали ради свободы. Длительное подавление демократической оппозиции со стороны правительства, вместе с арестом американского гражданина Виталия книга шкляра, является бедствием и совершенно неприемлемо", — заявил Менендез.

Сенатор добавил, сейчас больше чем раньше международное сообщество должно полностью поддержать демократию, права человека в беларуси.

Политик отметил, с соответствующей реакцией должна выступить администрация президента Дональда Трампа. Никакие договоренности и улучшение отношений Вашингтона и Минска не могут быть полезными, если белорусская власть не проведет прозрачные честные выборы или не перечислит имеющиеся голоса в соответствии с принципами честности и демократии.

Напомним, Центризбирком республики отдал победу Лукашенко более 80% голосов. Его главная оппонентка Светлана Тихановська получила по версии ведомства чуть более 10%.

Нем после выборов стала началом массовых беспорядков по всей Беларуси. Жители разных городов вышли на улицы с требованиями к режиму Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, литовское правительство выступило со специальным заявлением относительно событий в Беларуси. Министр иностранных дел Линас Линкявичус пояснил, оппозиционерка Светлана Тихановська получила убежище в стране.

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, выборы, Александр Лукашенко, протесты, Беларусь, полмтика, Сенат США
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 83115 +1158
Выздоровели 44934 +575
Летальные 1951 +29

Данные МОЗ Украины
Обновлено:18:11, 11.08.2020

Курс валют 11.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,56
27,64
27,59
EUR
32,49
32,58
32,51
GBP
36,17
36,26
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...