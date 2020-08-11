Надо это сделать - у Меркель озвучили неожиданную провозицию относительно Донбасса

11 августа глава Министерства иностранных дел Германии и член команды канцлера Ангелы Меркель, Гайко Маас, во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве озвучил новое интересное предложение — он подчеркнул, что для отслеживания нарушений режима прекращения огня на Донбассе необходимо создать специальные структуры. По мнению немецкого дипломата, именно это поможет объективно оценивать ситуацию на линии разграничения. По словам Мааса, независимые структуры должны отслеживать, кто действительно будет нарушать договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на немецкие СМИ.

Член команды Ангелы Меркель обратил внимание на то, что обе стороны конфликта всегда обвиняют друг друга в нарушении режима, а независимые структуры смогут объективно оценивать события на востоке Украины. По мнению Гайко Мааса, режим тишины на линии разграничения является важным сигналом, но после него должны состояться и другие шаги:

разведение сил;

разминирование;

решения гуманитарных вопросов.

Кроме того, немецкий политик назвал положительным восстановления деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по обе стороны линии соприкосновения.

Стоит обратить внимание на то, что полное прекращение огня на востоке Украины началось в полночь 27 июля 2020. Долгожданное решение было принято на во время встречи минской Трехсторонней контактной группы. В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщают, что в целом стороны соблюдают договоренности, а нарушения фиксируются довольно редко. В СММ ОБСЕ отмечают, что за первые полмесяца перемирия пророссийские боевики нарушали договоренности более 250 раз. За это время на Донбассе прозвучало более 50 взрывов, были два неопределенные боеприпасы, три осветительные ракеты, 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук признался, что пока не видит перспектив переговоров с командой российского президента Владимира Путина по Донбассу.