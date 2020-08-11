Не удастся избежать - МИД выступил с громким обещанием касательно Ирана

Представители Ирана четко согласились на уплату компенсации за поражения лайнера ракетой МАУ. Министерство иностранных дел выступило с опровержением данных о несогласие Тегерана по выполнению договоренностей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське радио".

По словам заместителя министра Евгения Енина, все компенсации иранская сторона выплатит — родственникам погибших и непосредственно МАУ.

"Более того, вопрос компенсации МАУ мы договорились рассмотреть одним из вопросов повестки дня следующего раунда переговоров. Да, авиакомпания застраховала указанный боинг в одной из европейских компаний и, соответственно, страховая компания может погасить страховой случай из своих средств. Но эта цепочка в конечном итоге все равно приведет к Ирану. Поэтому не принципиально, какой компании иранская сторона будет компенсировать расходы за сбитый самолет. Имею в виду именно убытки, нанесенные МАУ", — пояснил дипломат.

Он добавил, причиной распространение информации относительно отказа Тегерана могла стать цитата, вырванная из контекста.

"Не исключаю, что эта информация могла быть или вырванной из контекста, или могла иметь место какая-то ошибка в переводе. Иранской стороне все равно вряд ли удастся избежать вопроса компенсации и это уже не столь принципиальный вопрос, это вопрос договоренностей кому именно будет компенсировать Иран: или страховой компании,или непосредственно сразу МАУ", — отметил Енин.

Самолет МАУ иранская ракета сбила над Тегераном 8 января. Жертвами трагедии стали 176 человек. Иранское правительство признал вину, однако не сразу.

Как сообщал ONLINE.UA, Иран неожиданно для всех принял новое скандальное решение — власть страны заявила, что не будет компенсировать украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость самолета, который по ошибке сбили в январе. Именно такие новости недавно распространили медиа.