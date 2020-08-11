Никто никогда не поверит - Литва разнесла вдребезги подлый план Лукашенко

Глава Литвы Гитанас Науседа выступил с громким и бескомпромиссным заявлением — он обратил внимание на то, что видеозапись главной соперницы президента Беларуси Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, которая была опубликована 11 августа, была записана под давлением. По словам Науседы, "ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно". Политик подчеркнул, что это лишь еще одно доказательство того, какие методы использует официальный Минск, чтобы сломать человека и дух народа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление президента Литвы в социальных сетях.

"Мы в течение последних нескольких недель наблюдали эти попытки... Сейчас Тихановской следует оправиться от пережитого шока и физических испытаний. Литва всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии. Сегодня я буду обсуждать эту ситуацию и последние события в Беларуси с президентом Еропейского Совета Шарлем Мишелем", — подчеркнул Гитанас Науседа.

Что важно понимать, ранее представитель избирательного штаба оппозиционера Виктора Бабарыка подчеркнула, что видеообращение Тихановской было записано в Минске под наблюдением силовиков. На видеозаписи, о которой идет речь, Тихановская зачитывает текст по бумажке и призывает людей не выходить на протесты. Стоит обратить внимание на то, что в ночь на 11 августа стало известно, что Тихановская оставила Беларусь и уехала в Вильнюс. В команде оппозиционерки сначала сказали, что кандидатку в президенты вывезла из страны белорусские власти. Впоследствии появилось видеообращение Тихановской, в котором она говорит, что это ее собственное решение и призывает людей остановить митинги и акции протеста.

Напомним, что 11 августа Европейский Союз официально призвал команду действующего президента Александра Лукашенко прекратить репрессии. Также ЕС обратил внимание на то, что уже готовит реакцию на дальнейшее развитие событий. С таким громким заявлением вситупив высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава МИД Польши не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.