Microsoft подготовила интересный сюрприз для пользователей Windows

Журналисты из издания Tech Radar узнали о том, что вскоре компания Microsoft серьезно расширит функциональность привычных функций из коробки. Так, технологический гигант неожиданно для всех решил поработать с сочетание клавиш Ctrl-C и Ctrl-V, которое пользователям семейства операционных систем Microsoft знакомы уже не первое десятилетие. Что важно понимать, механизм работы привычной функции практически не менялся за все время существования системы, не считая сторонних утилит для "апгрейда" буфера обмена. Но с появлением Windows 10 у владельцев ПК появилось больше возможностей для взаимодействия с этим инструментом, передает ONLINE.UA.

"В тестовой сборке Windows 10 под кодовым номером 20185 появилась модифицированная панель буфера обмена, которая полностью изменит принцип работы классической функции. В новой версии операционная система может хранить во временной памяти не только текст, но и изображения и даже HTML-контент", — говорится в сообщении издания.

Стоит обратить внимание на то, что нововведения позволят легко "копипастить" GIF-анимации и смайлики, как это реализовано в клавиатуре Gboard. Что интересно, при желании история буфера обмена будет легко удаляется, а поборники конфиденциальности смогут и вовсе отключить ее в настройках системы. "Получать доступ к содержимому буфера обмена пользователи Windows 10 могут уже сейчас с помощью комбинации клавиш Windows + V (не более 25 последних записей), а все его содержимое может совместно использоваться на всех устройствах с Windows 10 при активации функции "Автоматически синхронизировать текст, который я копирую" в меню буфера обмена во вкладке "Синхронизация между устройствами", — пишет издание. По предварительным данным, новый программный инструмент появится уже с последующим обновлением Windows 10, но точную дату выхода нововведения в релизе разработчики пока не объявили.

Как сообщал ONLINE.UA, Трамп накануне подчеркнул, что всемирно известная видеоплатформа для коротких видеороликов TikTok должна продать свое американское подразделение до 15 сентября.