Оппозиция Беларуси срочно обратилась к Лукашенко с предложением - что известно

На третий день от президентских выборов в Беларуси продолжаются подавления протестов против режима Александра Лукашенко. Штаб объединенной оппозиции во вторник, 11 августа, обратился к действующей власти с неожиданным предложением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на объявление в официальном Telegram-канале "Пул Первой".

Согласно заявлению штаба, объединенная оппозиция поддерживает каждого протестующего, который не прибегает к насилию.

"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирным путем. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей", — отметили оппозиционеры.

В то же время они решительно осудили насилие и призвали власть не подавлять силой выступление граждан, которые хотят прозрачных выборов.

"Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений", — добавил штаб.

Интересно, что сама Светлана Тихановская, которая выступала единым кандидатом от оппозиционного штаба, покинула Беларусь накануне. Она сейчас находится на территории Литвы, где во время предвыборных гонок находились ее дети.

Тем временем на улицах значительных белорусских городов продолжаются протестные акции. До этого люди два вечера и ночи подряд организовывали беспорядки с требованием к власти о перезагрузке и отставку президента Александра Лукашенко.

Действующий государственный лидер получил на выборах около 80%, в то время как Тихановская — более 10%.

Как сообщал ONLINE.UA президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа, однако голосование стало началом серьезного политического кризиса. Из-за непрозрачности процесса в Сенате Соединенных Штатов призвали официальный Минск до повторных выборов или правдивого подсчета голосов.