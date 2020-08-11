Боевики шокировали новой выходкой на Донбассе - в чем дело

Перемирие в зоне проведения операции Объединенных сил стало действующим с 27 июля, однако боевики нарушили его в первые часы. По состоянию на 11 августа украинская сторона продолжает фиксировать обстрелы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на штаб ООС.

В течение упомянутого выше дня враг один раз открыл огонь в направлении украинских позиций.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, после обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета у Марьинки. На всех других участках фронта режим тишины хранился в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали ", — пояснил пресс-центр.

Отмечается, что с момента введения нового режима прекращения огня украинские военнослужащие не понесли никаких потерь.

Также одну вооруженную провокацию со стороны врага зарегистрировали накануне, 10 августа. Тогда боевики-оккупанты открыли огонь недалеко от Красногоровки Донецкой области.

"В районе проведения операции должным выполняют задачи подразделения ДСНС Объединенных сил. В частности, саперы разминировали около семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 138 найденных взрыво-опасных предметов", — добавили в штабе по дня 11 августа.

Как сообщал ONLINE.UA, Минобороны Украины оценивают ситуацию как стабильную и отмечают, что в целом перемирие сохраняется, а это оправдывает надежды СНБО на то, что удастся принять важные решения в сфере национальной безопасности и обороны. Детали резонансного заявления — по ссылке.