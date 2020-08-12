Гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака

Сообразительные и дотошные Девы умеют оказывать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. И с успехом этим пользуются. чтобы сохранить отношения Девам стоит в любви своё врождённое упрямство использовать в ограниченных количествах.

Крепкий характер Львов, как правило, строится из кирпичей, которые в него кидали. Львы хотели бы, чтобы Бог дал им ангела-хранителя не с крыльями, а с дубиной. Чтобы в нужный момент — хрясь! — и Лев сразу понял свою ошибку и успел поступить по-другому...

Да, Тельцы ужасные собственники. Если что-то им принадлежит, значит оно только их и больше ничье. Не важно человек это или вещь. Зато то, что Тельцы считают "своим", они любят больше всего на свете Тельцы настолько верные, что даже когда переходят дорогу, не смотрят налево...

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня еды должно быть приготовлено много. Не обязательно разной, хотя, конечно, некоторая смена блюд приветствуется, основная идея этого дня — наличие возможности накормить расширенный по сравнению со стандартным состав едоков.

Любовный гороскоп для Овнов

Замечательный день для того, чтобы приобрести нечто новое. В том числе и по-новому влюбиться, пусть даже и в прежнего человека, открыть в нем новые, удивительные черты, заметить то, что раньше как-то не замечалось. И пусть все новшества вас исключительно радуют!

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вы поймете, что ваши трудовые предпочтения и интересы довольно странны и нетипичны для представителей вашей профессии, поэтому даже в кругу коллег и однокурсников вы не чувствуете себя в своей тарелке, когда затрагиваются темы работы. Может, лучше о ней и вовсе не говорить?

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче главное для вас — это настрой на выздоровление, ведь без этого желания все принимаемые вами лекарства будут просто тратой времени и денег. Сейчас во многом всё зависит только от вас.

Общий гороскоп для Овнов

Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам будет очень важно мнение вашего любимого человека касательно того, что и как вы делаете. Даже если мнение это окажется ошибочным, звёзды все равно советуют к нему прислушаться. Возможно, для того, чтобы всё взвесить и в итоге поступить ровно наоборот.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче Тельцам стоить держаться подальше от различных консервов и прочих продуктов длительного хранения. Даже безобидный с виду сухарик может наделать беды — об него недолго и зуб сломать. Кушайте свежее.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Не злоупотребляйте алкоголем сегодня. Одна-единственная, с виду совершенно невинная, бутылка пива или чего-то другого градусосодержащего может перерасти в безудержную пьянку. Лучше налегайте на фруктовые и овощные соки. Гораздо полезней. На худой конец — чай или кофе. Хоть и вредные, зато вкусно. Особенно, если с бисквитным тортом. Вы ведь любите бисквитные торты?

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Постарайтесь в этот день не пытаться убедить вашего начальника в вашей неоспоримой правоте, даже если она и впрямь неоспоримая. Как известно, жираф большой — ему видней, а если вы будете слишком уж активно ему (начальнику, а не жирафу) досаждать, он ведь может и неприятности вам устроить.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Не бойтесь подавиться — не удастся.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Блюда этого дня должны быть приготовлены на основе молока. Благоприятное время для поедания выпечки, в состав теста которой входят молочные продукты, всевозможных блинов, оладушек, а также и просто творога с кефиром. Ну и, разумеется, никак нельзя обойти вниманием сырный стол. Он вполне удовлетворит потребность в молочном, кроме того, сыр в ассортименте — это и вкуснее и изысканнее кефира, этим и угостить можно.

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день ваш любимый человек может вас разочаровать, причем сам того не сознавая. Лучшим вариантом поведения для вас было бы сразу сообщить ему о причине вашего недовольства, чтобы он смог оперативно сделать правильные выводы и исправиться.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня ваши коллеги предложат вам воплотить в жизнь какую-то новую идею, которая, возможно, не принесет вам дополнительной прибыли, зато вполне может облегчить жизнь и увеличить количество свободного времени, которым можно распоряжаться в свое удовольствие.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день вам легко удастся запомнить свежую информацию, поэтому если вы собрались освоить что-то новое, то сейчас самое время для расширения своих познаний в самых разных областях. Ваш мозг сейчас работает просто превосходно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче не стоит пытаться отказывать себе в еде. Если хочется — значит, можно. Сегодня Ракам потребуется много энергии, ее же нужно откуда-то взять, правда? А на диету сесть еще успеется.

Любовный гороскоп для Раков

Вам просто необходимы поддержка и забота. Очень обидно, если ваш любимый человек этого не понимает. Звезды надеются, что хотя бы намеки на него действуют. Или уж прямой текст на худой конец. Если же и так не получится, стоит задуматься, а тот ли рядом с вами человек и не тратите ли вы с ним время понапрасну.

Общий гороскоп для Раков

Позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах?

Кулинарный гороскоп для Раков

А не навернуть ли вам сегодня тарелочку щец? Все вокруг, кажется, так к этому и располагает. Звездам трудно судить, насколько качественно готовят сие блюдо у вас дома, но в хороших заведениях общепита вполне можно встретить более чем достойные экземпляры. Только не надо ориентироваться по цене — она ведь может и соврать. Если уж чему и доверять так людской молве.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодняшний день поставит перед вами ряд вопросов, которые вы должны будете решить в кратчайшие сроки. Правда, для урегулирования проблем вам придется кое-чем пожертвовать, и, возможно, это коснется кого-то из вашего ближайшего окружения. Но, увы, другого выхода нет.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Хороший день для обработки и заготовки разнообразных даров природы. Впрочем, если вы не любите возиться с ягодами и грибами, дарами природы можно условно именовать любой продукт, не модифицированный генетически — выбирайте по вкусу и заготавливайте на здоровье.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня звёзды рекомендуют вам быть осторожнее в процессе общения с вашим любимым человеком, ибо всё сказанное вами он будет принимать слишком близко к сердцу. Постарайтесь учесть этот факт и не говорить о том, что может быть понято двояко и истрактовано двусмысленно.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день будьте осторожны при интенсивных занятиях спортом — из-за больших нагрузок могут возникнуть судороги в мышцах. Возможно, вам сегодня не стоит пытаться побить очередной рекорд.

Общий гороскоп для Львов

Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня на рабочем месте вам захочется отоспаться после долгой и утомительной ночи. Постарайтесь однако сделать это незаметно для начальства, коллег и клиентов, иначе у вас могут возникнуть значительные проблемы в отношениях с сослуживцами, да и карьера пострадает.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Если сегодня вам уступили место в общественном транспорте, не спешите горевать по поводу своего возраста. Скорее всего, причиной сему проявлению внимания стали ваша привлекательность и желание уступившего познакомиться с вами поближе. Кстати, такой способ знакомства можно взять на заметку.

Кулинарный гороскоп для Дев

Из всех возможных напитков самым правильным сегодня будет красное вино, причем только сухое. В разумных количествах и только в том случае, если вам после этого не нужно садиться за руль, естественно. Поэтому старайтесь подбирать меню таким образом, чтобы оно не конфликтовало с указанным напитком. Таким образом, о рыбных блюдах на сегодня лучше забыть.

Бизнес-гороскоп для Дев

Нынче ваши слова будут поняты не совсем так, как вы ожидали. Выражайте свою мысль предельно четко, так, чтобы не допустить возможности различных толкований, и позаботьтесь о том, чтобы у любого разговора были свидетели, способные впоследствии подтвердить вашу версию, если в этом возникнет необходимость.

Общий гороскоп для Дев

Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче ищите в окружающем вас мире положительные моменты, так как они зарядят вас нужной энергией и помогут справиться с легким недомоганием, возникновение которого сейчас очень вероятно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день у вас могут наблюдаться значительные перепады давления, поэтому звезды рекомендуют вам держать под рукой чайник с крепким сладким чаем или различного рода ароматические масла.

Кулинарный гороскоп для Весов

Тот факт, что красная икра является совершенно русским продуктом и потрясающе хороша с блинами, вовсе не препятствует ее использованию в блюдах других национальных кухонь. Вот, взять, хотя бы, итальянскую. Вам никогда не приходило в голову, что с ее помощью можно придать утонченность и изысканность казалось бы навсегда уже приевшейся пицце? Так пусть именно сегодня и придет.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вашему партнеру захочется каким-то образом проверить вашу состоятельность как делового человека и надежность как сотрудника по бизнесу. Будьте готовы к различного рода ловушкам, хитрым вопросам и подвохам с его стороны и не торопитесь демонстрировать мстительность.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодняшний день может стать для вас приятным исключением из правил: ваш любимый человек будет вести себя нетипично и крайне удивительно. Он никогда, к сожалению, себя с вами так не вёл, и единственным вашим желанием будет, чтобы этот день не заканчивался как можно дольше.

Общий гороскоп для Весов

Занимайтесь сегодня преимущественно своими собственными делами, благо их всегда предостаточно. Незачем взваливать на себя еще и чужие.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня кто-то будет очень нуждаться в вашей заботе. В смысле, вас и вашей половинки. По отдельности вам не справиться. Совместный труд, хоть и не для вашей пользы, очень облагораживает, да и сближает несказанно. В этот день ваше Мы очень повзрослеет и даже, возможно, выйдет на новый этап развития.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Блюда этого дня должны быть особо нежными. Если это будет мясо — то его следует кушать в виде студня, суфле, очень хорошо протушенным, в конце концов — в виде котлеты. Хрустящему картофелю фри следует предпочесть пюре, щам — суп-крем. Не стоит есть пироги. На десерт берите взбитые сливки со свежими ягодами — клубникой, черникой, вишней.

Общий гороскоп для Скорпионов

Вы сегодня будете подобны динамо-машине, не в том смысле, что будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем не только физической — всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Если гипертония вам не грозит, но вы хотите всегда сохранять в норме ваше давление, то в этот день вам не следует забывать про здоровое питание. Откажитесь от жирной пищи и налегайте на овощи и фрукты.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

В этот день все самые сложные и ответственные решения звезды рекомендуют вам принимать за чашечкой горячего чая или кофе. Эти благородные напитки будут чем-то вроде талисманов и станут гарантами того, что решение принято правильное и последствия от него будут благоприятными.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Отдайте сегодня кулинарии всего себя без остатка и скидок на необходимость личной жизни. Утомительно, но результат превзойдет самые смелые ожидания.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто доказать себе необходимость того или иного действия. Ему было бы гораздо проще, если бы к его аргументам прибавились еще и ваши. Только они должны быть действительно убедительными и несокрушимыми, иначе грош им цена.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам, похоже, придется выслушать о себе нечто малоприятное. Скорее всего, сказано это будет не в глаза, но менее обидными слова от этого не станут. Что ж — примите к сведению, если сочтете нужным, попробуйте скорректировать свое поведение.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня звезды не рекомендуют вам есть много конфет — особенно шоколадных. Они не принесут вам насыщения, зато смогут перенасытить организм сахаром и сыграть нехорошую шутку с вашим давлением.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сконцентрируйте свое внимание на организации развлечений. Сегодня это у вас будет получаться виртуозно.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня в вашем меню непременно должен быть суп. Можно, конечно, взять первый попавшийся, лишь бы мокрый был, но лучше выбрать нечто не совсем традиционное. А учитывая, что помимо супа звезды рекомендуют позаботиться о наличии в рационе полиненасыщенных жиров, наиболее разумным выбором будет суп из авокадо. Он тем более хорош, что подают его в любое время дня, и никто не станет показывать на вас пальцем, если вы будете им ужинать.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня ваш начальник припомнит вам какую-то ошибку, которую вы допустили в прошлом в вашей трудовой деятельности и которая привела к довольно плачевным последствиям, пусть даже и некрупного масштаба. Постарайтесь однако нивелировать негативные последствия новыми подвигами.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Если в этот день у вас не ожидается никаких серьезных и важных мероприятий, то неплохо было бы провести разгрузочный день, возможно даже на одной воде. Однако следите за самочувствием: если почувствовали, что вам нехорошо, не стоит себя истязать.

Общий гороскоп для Козерогов

Семь раз отмерьте, потом подумайте и еще семь раз отмерьте. Отрезать не стоит даже после всего этого. Не забудьте, что все, что зависит от человека, ненадежно по определению.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваш любимы человек будет отвлекать вас от работы, причем довольно-таки серьезно. Из-за него вы можете не успеть закончить какой-то проект или сделать то или иное свое действие некачественно. Расставьте приоритеты: что для вас важнее на данный момент.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вы будете на виду, а ваши поступки — у всех на устах. Если вы не горите желанием, чтобы вопрос, что вы кушали на обед, стал предметом всеобщего обсуждения, постарайтесь уединиться для принятия пищи. Кушать на рабочем месте точно не стоит — к вам постоянно будут врываться разнообразные личности, идти в привычное место — тоже не следует, там велики шансы столкнуться с коллегами или знакомыми. Отправляйтесь куда-нибудь подальше.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Угнаться за двумя зайцами невозможно? Сегодня вы докажете обратное, ведь вы успеете сделать всё, что запланировали даже не прилагая для этого каких-либо неимоверных усилий. Наверно, именно это и называется профессионализмом, но не останавливайтесь на достигнутом!

Любовный гороскоп для Водолеев

В этот день звёзды рекомендуют вам сделать небольшой подарок вашему любимому человеку. Просто так, без повода. Презент должен быть маленьким, изящным и ни к чему не обязывающим. В конце концов, в первую очередь вашей половинке будет дорого ваше внимание.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче лучше не питаться в общественных местах, поскольку сейчас особенно велик риск подхватить какую-либо кишечную инфекцию. Также не забывайте следить за гигиеной и чаще мойте руки.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 12 августа 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки — уж она-то никогда не откажет.

Любовный гороскоп для Рыб

Даже при том, что вашего любимого человека вы знаете не день и не два, сегодня вам предстоит несколько раз весьма удивиться нелогичности и непредсказуемости его поступков. Вам даже может захотеться с ним поругаться, однако постарайтесь этого избежать: не самый лучший день для ссор.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам захочется что-то срочно изменить либо в себе и своем облике, либо в укладе своего мира. Что ж, коль вы чувствуете к этому желание, и у вас есть ещё достаточное количество сил, приступайте к экспериментам. Очень возможно, что эти изменения понесут за собой ещё более глубокие перемены.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня звезды рекомендуют вам избегать пыльных помещений, потому что есть риск возникновения аллергической реакции на пыль. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не дразнить ваш организм.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня крайне важно, чтобы все, что вы будете лицезреть, было максимально приближено к идеалу. Хотя бы чисто внешне. Потому с целью приема пищи вам надлежит отправлять в тот ресторан, где оформлению блюда придают большое значение, слегка помятая пицца, доставленная из ближайшей закусочной, точно не подойдет.