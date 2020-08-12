Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 12 августа

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает стремительно обостряться — в среду, 12 августа, зафиксировали уже 1433 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 84 548 человек, из них 1970 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 45686 украицев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 36892 человека продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3043 случая;

Волынская область — 4423 случая;

Днепропетровская область — 1602 случая;

Донецкая область — 1011 случаев;

Житомирская область — 2215 случаев;

Закарпатская область — 5946 случаев;

Запорожская область — 971 случай;

Ивано-Франковская область — 6039 случаев;

Кировоградская область — 728 случаев;

м. Киев — 9869 случаев;

Киевская область — 4307 случаев;

Львовская область — 11 308 случаев;

Луганская область — 160 случаев;

Николаевская область — 744 случая;

Одесская область — 4458 случаев;

Полтавская область — 514 случаев;

Ровенская область — 7114 случаев;

Сумская область — 716 случаев;

Тернопольская область — 3413 случаев;

Харьковская область — 5169 случаев;

Херсонская область — 276 случаев;

Хмельницкая область — 1413 случаев;

Черновицкая область — 6980 случаев;

Черкасская область — 1049 случаев;

Черниговская область — 1080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 августа 2020 в Центр поступило 1809 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 140 504 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что 11 августа в мире обнаружили почти 258 тыс новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых больных обнаружили в Индии — 61 тыс. В Бразилии коронавирус подтвердили у 55 тысяч человек, в США — 53 тыс, в Колумбии — 12,8 тыс, в Аргентине — 7 тыс. В этот же день от осложнений умерли 6240 больных. В США — 1412 летальных исходов, в Бразилии — 1242, в Индии — 835. Всего в мире уже зарегистрировали 20,5 млн случаев заражений коронавирусом, умерло — 744 тыс, вылечились — 13,4 млн. За сутки 10 августа в Украине зафиксировали 1 158 новых случая заболевания COVID-19 , при этом 29 больных умерли, а 575 человек выздоровели от коронавируса.

Стоит напомнить, что 11 августа глава Кремля Владимир Путин шокировал мир новым заявлением — он официально сообщил о том, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 . Кроме того, российский президент стал утверждать, что одна из его дочерей уже сделала прививку. Владимир Путин также обратил внимание на то, что вакцинация в России должно быть добровольной. По его словам, вакцина "прошла все необходимые проверки, работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет". Что интересно, в США и ФРГ решение РФ о регистрации вакцины уже разнесли вдребезги.

Недавно также американские ученые обратили внимание на то, что по состояни на сегодня для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19 применяют два препарата, которые показали эффективность в предыдущих клинических исследованиях. Отмечается, что ученые сравнили их результаты с действием ингибиторов интерлейкина-6 и оказалось, что новая стратегия лечения эффективнее уже одобренных.

Как сообщал ONLINE.UA, ученые решили пропитать многократную тканевую маску специальным средством, который нейтрализует коронавирус.