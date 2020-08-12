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Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 12 августа

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Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 12 августа Фото — flickr.com

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает стремительно обостряться — в среду, 12 августа, зафиксировали уже 1433 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 84 548 человек, из них 1970 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 45686 украицев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 36892 человека продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3043 случая;
Волынская область — 4423 случая;
Днепропетровская область — 1602 случая;
Донецкая область — 1011 случаев;
Житомирская область — 2215 случаев;
Закарпатская область — 5946 случаев;
Запорожская область — 971 случай;
Ивано-Франковская область — 6039 случаев;
Кировоградская область — 728 случаев;
м. Киев — 9869 случаев;
Киевская область — 4307 случаев;
Львовская область — 11 308 случаев;
Луганская область — 160 случаев;
Николаевская область — 744 случая;
Одесская область — 4458 случаев;
Полтавская область — 514 случаев;
Ровенская область — 7114 случаев;
Сумская область — 716 случаев;
Тернопольская область — 3413 случаев;
Харьковская область — 5169 случаев;
Херсонская область — 276 случаев;
Хмельницкая область — 1413 случаев;
Черновицкая область — 6980 случаев;
Черкасская область — 1049 случаев;
Черниговская область — 1080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 августа 2020 в Центр поступило 1809 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 140 504 сообщения о подозрении на COVID-19.

Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 12 августа (1)

Стоит обратить внимание на то, что 11 августа в мире обнаружили почти 258 тыс новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых больных обнаружили в Индии — 61 тыс. В Бразилии коронавирус подтвердили у 55 тысяч человек, в США — 53 тыс, в Колумбии — 12,8 тыс, в Аргентине — 7 тыс. В этот же день от осложнений умерли 6240 больных. В США — 1412 летальных исходов, в Бразилии — 1242, в Индии — 835. Всего в мире уже зарегистрировали 20,5 млн случаев заражений коронавирусом, умерло — 744 тыс, вылечились — 13,4 млн. За сутки 10 августа в Украине зафиксировали 1 158 новых случая заболевания COVID-19, при этом 29 больных умерли, а 575 человек выздоровели от коронавируса.

Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 12 августа (2)

Стоит напомнить, что 11 августа глава Кремля Владимир Путин шокировал мир новым заявлением — он официально сообщил о том, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Кроме того, российский президент стал утверждать, что одна из его дочерей уже сделала прививку. Владимир Путин также обратил внимание на то, что вакцинация в России должно быть добровольной. По его словам, вакцина "прошла все необходимые проверки, работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет". Что интересно, в США и ФРГ решение РФ о регистрации вакцины уже разнесли вдребезги.

Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 12 августа (3)

Недавно также американские ученые обратили внимание на то, что по состояни на сегодня для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19 применяют два препарата, которые показали эффективность в предыдущих клинических исследованиях. Отмечается, что ученые сравнили их результаты с действием ингибиторов интерлейкина-6 и оказалось, что новая стратегия лечения эффективнее уже одобренных. 

Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 12 августа (4)

Как сообщал ONLINE.UA, ученые решили пропитать многократную тканевую маску специальным средством, который нейтрализует коронавирус.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, эпидемия, пандемия, количество больных, коронавірус, последние новости о коронавирусе, статистика по областям, статистика 12 августа
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Обновлено:09:11, 12.08.2020

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