США и Германия разгромили новое решение Путина - первые подробности

11 августа российский президент Владимир Путин выступил с очередным громким и неожиданным заявлением — он стал утверждать, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Также глава Кремля обратил внимание на то, что одна из его дочерей уже сделала прививку. Президент РФ подчеркнул, что вакцинация в его стране должна быть добровольной. Кроме того, политик заверил, что вакцина "прошла все необходимые проверки, работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет". На его неожиданное заявление мгновенно отреагировало международное сообщество и те страны, которые продолжают свою работу над первой вакциной против COVID-19 . Так, помощница главы Белого дома Келлиан Конвей заявила, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний. Кроме того, помощница Трамп противопоставила США России. У первых, по ее словам, есть строгие требования к разработке вакцин. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.

"Эти стандарты определяются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из российского заявления, дела идут совсем не так... Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему даже не дошли до этого", — отметила помощница Трампа.

Команда Ангелы Меркель тоже выступила с сокрушительной критикой. Немецкие власти регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали "рискованным экспериментом над людьми". Глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жестко раскритиковал регистрацию в России вакцины от коронавируса.

"Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы испытаний — это рискованный эксперимент на людях. Это безответственно, уже на этой стадии делать прививки целым группам населения", — считает Райнхард.

Кроме того, глава немецкого Института имени Пауля Эрлиха Клаус Чихутек вспомнил о низком уровне прозрачности в разработке российской вакцины. Он также добавил, что ВОЗ предостерегает от поспешной регистрации вакцин. По его убеждению, даже в условиях пандемии надо обязательно тщательно пройти все этапы испытания и проверки.