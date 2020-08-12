Евросоюз неожиданно бросил вызов Лукашенко - к чему готовиться

Власти Европейского Союза решили нанести новый удар по команде белорусского лидера Александра Лукашенко. Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель неожиданно для всех опубликовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси. Стоит обратить внимание на то, что в нем содержится угроза санкций за насилие и фальсификацию выборов. Представители блока напомнили, что после освобождения политических заключенных, которое состоялось 5 лет назад, отношения между ЕС и Беларусью улучшились, однако без прогресса в области прав человека и верховенства права отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ЕП".

"Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Беларусью", — отмечается в опубликованном заявлении.

По словам представителей ЕС, "это может включать, среди прочего, введение мер против лиц, ответственных за насилие, которое наблюдается, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов".

"Мы призываем политическое руководство Беларуси начать настоящий и всесторонний диалог с более широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия", — говорится в заявлении Борреля.

Кроме того, отмечается, что Евросоюз внимательно следит за развитием событий вокруг президентских выборов, которые, как считают в Брюсселе, "не были ни свободными, ни справедливыми".

"Власть применила непропорциональное и неприемлемо насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилились притеснения свободы собраний, СМИ и свободы выражения мнений. Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные сообщения местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, которые ожидаются от государства-участники ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего", — говорится в заявлении ЕС.

Стоит обратить внимание на то, что министры иностранных дел стран Европейского союза могут провести внеочередную встречу из-за ситуации в Беларуси — она может состояться 27-28 августа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа выступил с громким и бескомпромиссным заявлением после обращения главной соперницы Лукашенко к белорусам.