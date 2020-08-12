Мы сможем - Билл Гейтс порадовал человечество обнадеживающим прогнозом

Человечество сможет успешно преодолеть пандемию коронавируса COVID-19 , уверен миллиардер Билл Гейтс. Он считает, это станет возможным благодаря карантинным мероприятиям, а также вакцине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Wired.

По его мнению, человечество избавится эпидемической угрозы в ближайшие годы.

"Влияние инноваций на увеличение охвата диагностики, появление новых терапевтических средств и вакцин по-настоящему впечатляет. И это заставляет меня думать, что во многих странах мы сможем разобраться с этим до конца 2021, а в мире в целом — до конца 2022 года", — пояснил Гейтс.

Основатель Microsoft отметил, китайская и российская власть чрезвычайно давит на команды разработчиков вакцин. Массовые прививки в этих странах могут начаться до того, как препараты должным образом испытаны на предмет безопасности и эффективности.

В Соединенных Штатах, он считает, такое невозможно. В то же время нет ничего плохого в том, что вакцина появится на несколько месяцев позже.

Следует заметить, что отдельные медиа также обращали раньше внимание на вероятность давления на разработчиков вакцины со стороны Белого дома. Президент Дональд Трамп якобы заинтересован в завершении разработки до выборов, которые состоятся в начале ноября.

Напомним, по состоянию на 12 августа в мире обнаружили более 20 миллионов случаев COVID-19 . Непосредственно в США — свыше 5 миллионов.

Как сообщал ONLINE.UA, американские ученые обратили внимание на то, что по состоянию на сегодня для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19 применяют два препарата, которые показали эффективность в предыдущих клинических исследованиях.