Я готов - скандальный судья Вовк внезапно обратился к властям Украины

Еще 17 июля стало официально известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении скандальному главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда. Как известно, судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Лишь 12 август глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк решил отреагировать на последние события и обвинения украинской власти — он заявил, что не прячется от НАБУ и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренному УПК. Об этом судья написал на своей странице в Фейсбук, передает ONLINE.UA

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, считаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно) ... Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", — говорится в сообщении судьи.

Вовк также пожаловался, что "так и не дождался" от НАБУ, чтобы ему вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке, как и его коллегам, которых также объявили в розыск. Глава ОАСК подчеркнул, что те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, пришли на них, но следователей НАБУ не заинтересовали — допросы перенесли на 18 августа. Действия НАБУ Вовк расценивает как "вмешательство в деятельность судей", поэтому, как он сам уверяет, подаст соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Стоит напомнить, что 11 августа Национальное антикоррупционное бюро заявило, что разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Волком.

"НАБУ разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что всего ведомство разыскивает 7 человек по этому делу.

Как сообщал ONLINE.UA, 3 августа официально стало известно, что 6 человек подозревают в нанесении 196,8 млн гривен ущерба государству в деле о выдаче окружению бывшего украинского лидера Петра Порошенко разрешения на добычу газа по заниженной цене.