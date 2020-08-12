Украинцев срочно предупредили о важных изменениях в карантине - что следует знать

В августе адаптивный карантин в Украине начал работать по новым режимом — все регионы разделяют на четыре зоне соответственно уровню заболеваемости. Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал изменения в распределения на эти зоны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг 12 августа.

По словам чиновника, речь идет об изменении критериев, согласно которым регионы распределяют.

"Проанализировав все показатели, мы решили сделать понятнее и удобнее то, по каким критериям мы определяем принадлежность того или иного уровня опасности (зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны). Мы решили объединить динамику и количество заболеваемости в один показатель и считать исходя из количества новых больных на 100 тыс. населения в течение 14 дней. Кроме того, мы более четко определили показатель загруженности коек. У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты", — пояснил Степанов.

Министр добавил, сейчас соответствующую инициативу представители ведомства уже направили в Кабинет министров.

Напомним, зеленая зона предполагает наименее жесткие ограничения, а вот красная — наоборот. После отнесения региона к красной зоны там могут заблокировать движение общественного транспорта и полноценную работу заведения.

Напомним, по состоянию на утро 12 августа по всей стране установили уже 84 548 случаев COVID-19 . По итогам предыдущих суток 1 433 новых.

Как сообщал ONLINE.UA, так называемая вторая волна эпидемии COVID-19 , согласно оценке экспертов, ожидалась осенью. Впрочем, ее признаки появились во многих странах уже в середине лета, утверждает министр здравоохранения Максим Степанов.

В МИНЗДРАВЕ подчеркнули, что речь идет и об Украине — здесь регистрируют более тысячи новых случаев уже несколько недель.