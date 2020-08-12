Лукашенко принял новое бесстыдное решение - белорусы шокированы

12 августа официально стало известно, что в столице Беларуси, Минске, возле станции метро "Пушкинская" команда действующего президента Александра Лукашенко приказала разобрать стихийный мемориал. Стоит обратить внимание на то, что именно здесь во время протестов погиб человек (первая официальная жертва) и сюда накануне целый день белорусы приносили цветы. Местные медиа отмечают, что пока не оставалось и намека на стихийный мемориал. Но люди несут цветы снова. Также указано, что цветы и свечи до сих пор лежат на парапете — даже у другого выхода из "Пушкинской". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на оппозиционное издание TUT.BY.

"Я такой наглости не ожидал услышать. Как поступили с этим мемориалом, который здесь был вчера в течение дня и вечером. Я — солидарен с людьми, которые выходят. Здесь все было устлано цветами. Сегодня все почищено, ничего нет. Это сверхнаглость", — поделился мыслями, едва сдерживая слезы, минчанин Юрий.

По словам местных журналистов, сейчас в Минске во многих местах ничего не напоминает о протестах. Что интересно, даже местные дворники удивляются необычной чистоте и говорят, что, похоже, кто-то потрудился вместо них.

Стоит напомнить, что вечером 10 августа МВД Беларуси официально заявило, что на протестах погиб человек. Указано, что трагическое событие произошло во время столкновения с силовиками — в его руках взорвалась граната. Взрывное устройство он хотел якобы бросить в спецназовцев. Чуть позже появились данные, что этот человек еще имел судимость — отсидел в тюрьме 7 лет за убийство. Ему было 34 года и он жил в Минске. Однако этим данным, которые распространяет команда Лукашенко, белорусы не поверили. И на следующий день к месту убийства митингующего начали сносить цветы. Также люди время от времени аплодировали, некоторые плакали. А машины, которые проезжали мимо, сигналили. По мнению большинства из тех, кто приходил, пролилась кровь, и теперь Лукашенко за это должен ответить.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель неожиданно для всех опубликовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси — Евросоюз начал угрожать Лукашенко.