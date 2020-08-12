У Лукашенко удивили заявлением о волнениях - что известно

Последние несколько дней продолжаются в Беларуси массовые беспорядки и уличные акции протеста. Белорусские власти тем временем объявила, что якобы задержала главных организаторов последних событий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

Согласно обнародованным данным, правоохранительные органы задержали организаторов в гостинице в Минске.

"Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда и координировали акции", — проинформировали официальные медиа.

Отмечается, что задержанный координировал работу трех человек, у которых в подчинении были уже сотни других активистов.

СМИ не объяснили, речь идет об организаторах протестов непосредственно в белорусской столице или по всей стране. Также нет объяснения, как именно эти "координаторы" организовывали акции в условиях фактически заблокированного интернета в течение последних трех дней.

Протесты продолжались с момента завершения голосования на выборах президента в воскресенье, 9 августа. Они обычно начинаются вечером во многих белорусских городах, не только в Минске, и могут продолжаться до глубокой ночи.

Каждая из акций сопровождается чрезвычайно жесткой реакцией силовиков. Они используют резиновые пули, свето-шумовые гранаты, а также дубинки и даже кулаки.

Накануне, 11 августа, сразу несколько крупных промышленных предприятий объявили о забастовке работники требовали честных выборов и фактически присоединились к протестующим.

Как сообщал ONLINE.UA, 12 августа официально стало известно, что в столице Беларуси, Минске, возле станции метро "Пушкинская" команда действующего президента Александра Лукашенко приказала разобрать стихийный мемориал.

Стоит обратить внимание на то, что именно здесь во время протестов погиб человек (первая официальная жертва) и сюда накануне целый день белорусы несли цветы.