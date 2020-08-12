Может быть опасно - к Кремлю обратились с неотложным предупреждением

Накануне в российском правительстве выступили с громким объявлением о создании первой в мире действенной вакцины против COVID-19 . Тем временем представители официального Берлина выступили с критикой Кремля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutschlandfunk.

По словам федерального министра здравоохранения Йенса Шпана, чрезмерная поспешность в разработке может дорого стоить в будущем. Российские специалисты не успели должным образом испытать вакцину.

"Речь идет не о том, чтобы каким-то образом быть первым, а речь идет о том, чтобы иметь действенную, опробованную и безопасную вакцину", — пояснил чиновник.

Шпан добавил, тщательные исследования крайне необходимы для доверия населения к нового препарата.

"Слишком рано начинать — это может быть и опасно", — подчеркнул министр.

Прежде всего он обратил внимание на отсутствие в разработке российской вакцины третьей фазы испытаний. Она является решающей в таких проєктах, поскольку к ней привлекают наибольшее количество участников.

Напомним, разработка вакцины идет во многих странах мира в рамках нескольких проектов одновременно. Россия стала первой страной, которая объявила о завершении этого процесса.

Критику российский проект также получил со стороны Соединенных Штатов. В Белом доме также отметили недостаточно выдержанными исследованиями и предположили, что Кремль мог давить на специалистов-разработчиков.

Как сообщал ONLINE.UA, человечество сможет успешно преодолеть пандемию коронавирус COVID-19 , уверен миллиардер Билл Гейтс. Он считает, это станет возможным благодаря карантинным мероприятиям, а также вакцине.

Впрочем, сроки победы над инфекцией, что он назвал, можно назвать разве что ошеломляющими — это 2022 год.