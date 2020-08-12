Члены ЕС экстренно созывают совместную конференцию - что происходит

Международное сообщество делает все возможное, чтобы остановить акты насилия против мирных митингующих в Беларуси. После многочисленных призывов к команде действующего президента Александра Лукашенко ЕС решил действовать и больше не ждать подходящего момента. 12 августа официально стало известно, что руководители министерств иностранных дел Евросоюза срочно соберутся на чрезвычайную видеоконференцию. Известно, что главной темой заседания станет ситуация в Беларуси. Кроме того, политики намерены обсудить ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД Польши.

Стоит обратить внимание на то, что лидеры европейских государств осуждают силовые разгоны демонстрантов в Беларуси. Эту позицию актвино поддерживает власть Польши, Литвы и Германии. Так, 11 августа лидер Литвы Гитанас Науседа официально предупредил Лукашенко, что Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси.

"23 депутата Европарламента требуют ввести санкции против всех лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Беларуси. Санкции должны предусматривать запрет на въезд в ЕС и замораживание всех активов, а также должны продолжаться до проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси" — сказано в сообщении.

Также недавно жена экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало, Вероника, призвала международное сообщество признать кандидатку от оппозиции Светлану Тихановскую единственным легитимно избранным президентом Беларуси. Что важно понимать, самую Тихановскую приютила у себя Литва и предоставила ей охрану.

Сейчас команда Александра Лукашенко попросила власти ЕС не делать поспешных выводов, а оценивать протесты объективно и без эмоций. Официальный Минск готов предоставить вроде конкретные факты о вмешательстве в избирательный процесс из-за пределов страны.

Как известно, массовые беспорядки в Беларуси вспыхнули после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Белорусы с этим не согласны, они убеждены, что выборы были цинично сфальсифицированы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что белорусы шокированы новым цининим решением команды Александра Лукашенко.