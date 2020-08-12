Возвращение легендарного Тайсона на ринг - появились новые невероятные детали

Уже в этом году мир может увидеть новый бой легендарного Майка Тайсона — его оппонентом станет Рой Джонс-младший. Сейчас известно, что выставочная событие может превратиться в борьбу за новый титул. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Tmz SPORTS.

Согласно обнародованным данным, титул специально "разыграют" между бывшими чемпионами, как проведут выставочный бой.

Известно, что созданием соответствующего пояса займутся представители одной из мировых организаций — WBC, WBO, WBA, IBF.

На бой пригласят судей, которые и определят нового чемпиона, если бой завершится преждевременно.

Напомним, бой Тайсон — Джонс запланирован на 28 ноября. Бывшие чемпионы сразятся в течение 8 раундов.

Изначально бой планировали провести 12 сентября. Согласно информации источников среди организаторов, поединок будет принимать арена Dignity Health Park в калифорнийском Карсоне.

Именно сторона Тайсона настаивала на таком переносе. Менеджмент считает, перенос на более поздний срок позволит получить больше денег.

Также пока остаются невыясненными вопросы о шлемах для Тайсона и Джонса-младшего, тестирование на остатки допинга в организме и самое главное — допуск болельщиков на стадион.

Весной, когда Тайсон объявил о возвращении ради выставочных боев, фанаты все же думали, с кем тот встретится на ринге. Чуть позже о планах новых боев сообщил Эвандер Холифилд, однако старые соперники все же не планируют совместных мероприятий.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский боксер Василий Ломаченко согласился снизить гонорар, который ему предлагали за бой против американца Теофимо Лопеса. Решение стало фактически шагом навстречу, чтобы избежать проблем в организации.