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В Кремле истерика из-за обвинений США и Германии - в чем дело

Политика | Читати новину українською
В Кремле истерика из-за обвинений США и Германии - в чем дело Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

12 августа глава МинздравА РФ Михаил Мурашко выступил с новым громким заявлением после обвинений и критики со стороны международного сообщества. Как известно, команды главы Белого дома Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель жестко раскритиковали "первую в мире вакцину от коронавируса", которую представили в России. США и Германия называют эту вакцину "рискованным экспериментом над людьми". В Кремле с такими обвинениями не согласны. Так, глава Минздрава РФ начал утверждать, что критика российской вакцины от коронавируса Западом спровоцирована страхом конкуренции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт российского ведомства. 

"Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются выражать какие-то мысли, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны... Но российская вакцина — еще раз говорю — это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные", — отметил Михаил Мурашко.
По словам российского министра, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований. Однако, как уверяет Мурашко, платформа, на которой создавали вакцину, хорошо изучена и безопасна: раньше ее уже использовали для синтеза и производства других препаратов. Кроме того, чиновник добавил, что первые партии вакцин выпустят в течение двух недель. В первую очередь, производство вакцины будет ориентировано на российский рынок, чтобы "закрыть потребность". Также Михаил Мурашко подчеркнул, что команда Владимира Путина будет предлагать производство вакцины на зарубежных площадках.
"Сегодня такие переговоры ведутся. РФПИ подключился к работе по экспорту непосредственно технологий и лекарственного препарата, возможен выпуск на других площадках", — заявил глава Минздрава РФ.
Как сообщал ONLINE.UA, раньше помощница главы Белого дома Келлиан Конвей заявила, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний. Кроме того, помощница Трамп противопоставила США России. 
Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Владимир Путин, Германия, Кремль, РФ, вакцина от коронавируса, лекарства от коронавируса, российская вакцина
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