Неприкрытое пренебрежение - Украина жестко выступила против циничных планов Путина

Украинская власть выступила с уничтожающей критикой против Кремля. Российский оккупант устроил дерзкие военные учения на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Позиция дипломатов заключается в том, что обучение, русский агрессор начал 10 августа, не могут быть законными. Это — акт "неприкрытого пренебрежения Российской Федерации норм и принципов международного права, в том числе, Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующего законодательства Украины".

"Организация упомянутых военных учений является также наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, что угрожает региональной и европейской безопасности", — пояснили в МИД.

Украинская сторона выступила с решительным осуждением преступных действий Москвы, которые свидетельствуют о намерениях лишь продемонстрировать свою военную мощь и милитаризировать оккупированный полуостров.

"Российская Федерация должна немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Министерству иностранных дел РФ передано соответствующую ноту протеста", — добавили дипломаты.

Напомним, российский агрессор начал вторжение в Украину в феврале 2014 года, на фоне бегства тогдашнего президента Виктора Януковича. Ни одна страна не признала аннексию Крыма путем оккупации и проведения "референдума".

Как сообщал ONLINE.UA, когда украинская власть вернется в оккупированных российским агрессором районы, местным жителям не следует ожидать уголовных преследований. С соответствующим утверждением выступил представитель президента в АР Крым Антон Кориневич. Детали громкого обещания — по ссылке.