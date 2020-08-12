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Они этим воспользуются: Украина призвала Лукашенко подготовиться к самому худшему

Политика | Читати новину українською
Они этим воспользуются: Украина призвала Лукашенко подготовиться к самому худшему Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Официальный Киев пиблчино осудил насилие во время массовых протестов в Беларуси — украинские дипломаты призвали команду белорусского лидера Александра Лукашенко освободить задержанных. В то же время глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил официальный Минск об угрозе внешнего вмешательства со стороны России. Министр также призвал к диалогу между властями Беларуси и обществом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио НВ" .

Дмитрий Кулеба пожелал "белорусским соседям" на фоне повышенного интереса России к Беларуси найти "общественный баланс", который обеспечит суверенитет и независимость страны. Кроме того, украинский дипломат откровенно признался, что пока его команда не готова дать оценку результатам президентских выборов в Беларуси. Он также напомнил, что для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни.

"Мы имеем большой опыт и можем сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну. Этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки", — подчеркнул глава МИД Украины.

Стоит обратить внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин одним из первых поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. Что интересно, официальная Москва, реагируя на кровавые протесты, заявила, что не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на схватки и задержания в Беларуси  во время выборов президента призывом отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог. По убеждению президента Украины, в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны — и правительство, и общество, которое протестует. Украинские народные избранники также выразили поддержку белорусскому народу и призвали официальный Минск избирать органы власти правовым способом. 

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 12 августа официально стало известно, что руководители министерств иностранных дел Евросоюза срочно соберутся на чрезвычайную видеоконференцию из-за ситуации в Беларуси.

Источник: Радіо НВ Теги: Украина, РФ, Беларусь, выборы в Беларуси, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитро Кулеба, митинги, протесты
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Обновлено:15:11, 12.08.2020

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