Силовики обстреляли протестующих из боевого оружия - шокирующее признание режима Лукашенко

Накануне белорусские власти все же признала использования резиновых пуль для подавления протестов по всей стране. Уже в среду, 12 августа, официальный Минск объявил об использовании огнестрельного оружия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Представители власти назвали инцидент вынужденным — якобы на силовиков бросились люди, вооруженные арматурой.

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — проинформировали в МВД.

Никаких других подробностей резонансного случая не обнародован. только известно, что он произошел в городе Брест.

Напомним, тысячи людей по всей Беларуси начали выходить с протестами на улицы своих городов после президентских выборов 9 августа — сразу после закрытия избирательных участков вечером. Они заявили о непризнании итогов голосования и обвинили режим Александра Лукашенко в фальсификации.

Силовики в течение трех дней действуют чрезвычайно жестким образом — они стреляют по протестующим резиновыми пулями, бросают их под ноги свето-шумовые гранаты, бьют палками или даже руками и ногами. Массовые задержания происходят прямо на улице, вероятно, в руки правоохранителей попадают даже не связанные с акциями люди.

Напомним, ЦИК присудил победу Лукашенко более 80% голосов. Его главная оппонентка Светлана Тихановська получила около 10% — она покинула страну после давления режима.

Как сообщал ONLINE.UA международное сообщество делает все возможное, чтобы остановить насилие против мирных митингующих в Беларуси. После многочисленных призывов к команде действующего президента Александра Лукашенко ЕС решил действовать решительно и не ждать подходящего момента.

12 августа официально стало известно, что главы Министерств иностранных дел Евросоюза срочно соберутся на чрезвычайную видеоконференцию.