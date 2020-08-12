Ослабляет страну - у Зеленского поразили заявлением о событиях в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с самого дня выборов президента — 9 августа. В украинском правительстве призвали к прекращению насилия и освобождение всех задержанных активистов или других лиц, задержанных на фоне митингов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на радио.

По его словам, между режимом Александра Лукашенко и протестующими должен начаться диалог.

"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки", — пояснил Кулеба.

Дипломат отметил, в стране необходимо найти "общественный баланс". Он станет залогом суверенности и независимости.

В то же время министр отказался оценивать результаты президентских выборов, победу на которых, как утверждает ЦИК республики, получил Лукашенко — с 80% голосов.

Напомним, первые протесты в Беларуси начались вечером в минувшее воскресенье, когда закрылись избирательные участки. Почти всю ночь на улицах разных городов, в частности Минска, люди требовали от властей честного голосования.

Акции возобновились вечером в следующие два дня — 10 и 11 августа. Силовики пытались жестко подавлять их с помощью свето-шумовых гранат, резиновых пуль и рукопашного избиение демонстрантов. Несколько тысяч человек были задержаны по итогам нескольких дней беспорядков.

Как сообщал ONLINE.UA в среду, 12 августа, белорусское МВД призналось в использовании огнестрельного оружия на протестах. Власть утверждает, что силовики открыли огонь по людям, которые пытались атаковать их с арматурой в руках — те якобы не отреагировали на предупреждающей надписью выстрелы в воздух.