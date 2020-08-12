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Лига наций УЕФА - Шевченко раскрыл полный список игроков сборной

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Лига наций УЕФА - Шевченко раскрыл полный список игроков сборной Андрій Шевченко (фото — скриншот)

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился с игроками, которые направят на подготовку к стартовым матчам второго розыгрыша Лиги наций УЕФА. Главный тренер Андрей Шевченко обнародовал полный перечень. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

В целом список состоит из 36 имен.

"Наставник сине-желтых отмечает, что список претерпит коррекции и сокращения ближе к началу сбора главной команды. В частности, изменения могут иметь место в связи с непрогнозируемой ситуацией с COVID-19, а также через то, что некоторые европейские чемпионаты скоро начнут свои соревнования, что может повлиять на время приезда вызванных игроков в лагерь сборной", — подчеркнули в организации.

Согласно с официальным порядком, первый сбор национальной команды начнется в этом году 26 августа. Его будет принимать харьковский отель Superior Golf & Spa Resort.

Уже 3 сентября футболисты сборной выйдут на поле львовской арены против национальной команды Швейцарии, а вот 6 сентября — сыграет против испанцев.

Список футболистов, которых отобрали в штабе, выглядит таким образом.

Вратари:

  • Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк);
  • Андрей Лунин ("Реал", Испания);
  • Юрий Панькив ("Александрия");
  • Денис Бойко и Георгий Бущан (оба — "Динамо" Киев).

Защитники:

  • Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк);
  • Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все — "Динамо" Киев);
  • Игорь Пластун ("Гент", Бельгия);
  • Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники:

  • Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия);
  • Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — "Шахтер" Донецк);
  • Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — "Динамо" Киев);
  • Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия);
  • Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия);
  • Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия);
  • Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — "Ференцварош", Венгрия);
  • Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие:

  • Роман Яремчук ("Гент", Бельгия);
  • Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк);
  • Владислав Супряга ("Динамо" Киев).

Как сообщал ONLINE.UA, украинская сборная по футболу попала в топ-30 рейтинга самых дорогих национальных команд мира. По состоянию на 21 мая Украина получила 29-ю строчку, ее сборную оценили в 130,18 миллиона евро.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Андрей Шевченко, футбол, збірна, Украина, тренер, спорт
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