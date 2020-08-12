Лига наций УЕФА - Шевченко раскрыл полный список игроков сборной

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился с игроками, которые направят на подготовку к стартовым матчам второго розыгрыша Лиги наций УЕФА. Главный тренер Андрей Шевченко обнародовал полный перечень. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
В целом список состоит из 36 имен.
"Наставник сине-желтых отмечает, что список претерпит коррекции и сокращения ближе к началу сбора главной команды. В частности, изменения могут иметь место в связи с непрогнозируемой ситуацией с
COVID-19, а также через то, что некоторые европейские чемпионаты скоро начнут свои соревнования, что может повлиять на время приезда вызванных игроков в лагерь сборной", — подчеркнули в организации.
Согласно с официальным порядком, первый сбор национальной команды начнется в этом году 26 августа. Его будет принимать харьковский отель Superior Golf & Spa Resort.
Уже 3 сентября футболисты сборной выйдут на поле львовской арены против национальной команды Швейцарии, а вот 6 сентября — сыграет против испанцев.
Список футболистов, которых отобрали в штабе, выглядит таким образом.
Вратари:
- Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк);
- Андрей Лунин ("Реал", Испания);
- Юрий Панькив ("Александрия");
- Денис Бойко и Георгий Бущан (оба — "Динамо" Киев).
Защитники:
- Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк);
- Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все — "Динамо" Киев);
- Игорь Пластун ("Гент", Бельгия);
- Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).
Полузащитники:
- Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия);
- Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — "Шахтер" Донецк);
- Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — "Динамо" Киев);
- Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия);
- Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия);
- Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия);
- Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — "Ференцварош", Венгрия);
- Роман Безус ("Гент", Бельгия).
Нападающие:
- Роман Яремчук ("Гент", Бельгия);
- Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк);
- Владислав Супряга ("Динамо" Киев).
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