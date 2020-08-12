Протесты в Беларуси: политолог наконец-то объяснил, чего дальше ждать от Лукашенко

Львовский политолог, руководитель академического отдела Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский обратил внимание на то, что протесты белорусов против очевидной фальсификации результатов президентских выборов вступают в силу. Украинский эксперт решил порассуждать, можно ли уже говорить о минском Майдане, и какими будут его последствия для официального Киева. Кроме того, специалист решил спрогнозировать, чего дальше можно ожидать от команды белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Zaxid.net".



По словам политолога, в Беларуси происходит де-факто ситуация жесткого несогласия с теми фальсификациями, которые произошли.

"То есть людей лишили права голоса фактически предложив ту адженду, которая сейчас есть. И это сопротивление, наряду с ситуацией, когда у президента Беларуси Лукашенко это уже не первая попытка — есть очень хорошее у общества понимание того, что достаточно быстро это не произойдет, он не уйдет и не отдаст свою власть просто так", — подчеркнул Дмитрий Шеренговський.

Кроме того, украинский политолог напомнил о 3 главных условия белорусской оппозиции.

"Первое — засвидетельствовать то, что выборы не состоялись. Второе — засвидетельствовать то, что нужно признать и провести честные подсчеты. И, соответственно, третьим шагом является проведение следующих выборов с доступом всех... Однако лидерства оппозиции, четких центров, которые будут координировать эти движения нет. Сейчас это срабатывает как преимущество, кстати, потому что полиция... Оно все настолько разбито по городам и происходит во многих контекстах достаточно спорадически. То есть в основном протестующие, как мы видим, общаются между собой через социальные сети, в частности через Telegram и другие сети, но это достаточно спорадические движения. Таким образом нет вроде такого сфокусированного сопротивления, и полицейские силы и отряды просто теряются в тех крупных городах", — пояснил политолог и добавил, что в этой ситуации все же больше минусов, чем плюсов.

Дмитрий Шеренговський убежден, что последние решения Александра Лукашенко не свидетельствуют о его слабости.

"Официальные власти пока не слишком успевают упорядочить всю ситуацию. Но они успеют, то есть им надо немного больше времени — и они обязательно успеют", — заявил экспрет, добавив, что Лукашенко не будет сдаваться.

Аниш ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз готовит новый удар по команде Александра Лукашенко.