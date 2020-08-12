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Представители Крыма обратились к Украине со срочной просьбой - что случилось

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Представители Крыма обратились к Украине со срочной просьбой - что случилось Рефат Чубаров (фото — з відкритих джерел)

12 августа глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров безотлагательно обратился к Кабинету министров Украины с просьбой возобновить работу пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом, закрытых из-за карантина. Кроме того, политик подчеркнул, что решение правительства является необоснованным, поэтому его нужно срочно отменить. Это указано в открытом письме к премьеру Денису Шмыгалю и членам Кабмина, которое Рефат Чубаров опубликовал в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Предусмотренные Кабинетом Министров Украины радикальные ограничения на выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд туда граждан Украины, а в отдельных случаях — иностранцев и лиц без гражданства, являются необоснованными и неоправданно запретительными", — отмечается в письме.

Кроме того, Рефат Чубаров обратил внимание на то, что 8 августа украинское правительство приняло распоряжение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на территорию Крыма, направленное на предотвращение распространения COVID-19. По мнению главы Меджлиса, это лишило украинцев, как в материковой Украине, так и на полуострове, "возможности пользоваться правами гражданина, гарантированными Конституцией и законами Украины — это вызывает возмущение людей и дискредитирует Правительство Украины".

Рефат Чубаров надеется, что Кабмин срочно внесет в свое распоряжение изменения и дополнения, подготовленные представительством президента в АРК и рядом правозащитных организаций Украины. Однако пока политик не уточняет, в чем именно эти изменения заключаются. Глава Меджлиса требует от команды Дениса Шмыгаля возобновить практику проведения системных консультаций и встреч между руководством правительства и Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, что 8 августа украинское правительство приняло решение о временном прекращении до конца лета работы КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. Оно направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что между США и РФ разгорелся новый конфликт из-за Украины и Крыма.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Рефат Чубаров, Крым, Кабмин, уряд, Денис Шмыгаль, Меджлис, РФ, оккупация
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