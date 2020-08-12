Новости

Лента новостей

Мы на конечном этапе - Кабмин неожиданно отложил важное решение

Экономика | Читати новину українською
Мы на конечном этапе - Кабмин неожиданно отложил важное решение Денис Шмигаль (фото — kmu.gov.ua)

Кабинет министров в среду, 12 августа, должен был рассмотреть законопроект, который утверждает перечень государственных предприятий, запрещенных для продажи. Зато чиновники решили отсрочить рассмотрение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги заседания и заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Согласно официальным данным, инициатива по отсрочке принадлежит министру развития экономики Игорю Петрашку.

"Мы сейчас на окончательном этапе разработки законопроекта, в котором будет определен перечень объектов, которые должны оставаться под контролем государства. Наша стратегия – оставить около 300 предприятий из более чем 3 тысячи под контролем государства", — пояснил Шмыгаль.

Премьер отметил, среди предприятий, которые останутся под контролем государства, являются те, что отвечают за поддержание национальной безопасности, энергетики или важные социальные процессы в обществе.

В законопроєкті говорится, что правительство, в частности, позволит приватизацию половины акций "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпочты". Одновременно предлагается содержание полного пакета акций НАЭК "Энергоатом", Пао "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Запрещены к продаже также - ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель". Их предстоит обеспечивать функционирование нового рынка электроэнергии.

Еще в прошлом году в обновленном правительстве предполагали частичную приватизацию отдельных чрезвычайно важных госпредприятий. Это позволило бы привлечь инвестиции, но в то же время оставляло бы контроль официального Киева над ними.

Как сообщал ONLINE.UA, законопроект о легализации игорного бизнеса получил подпись президента Украины Владимира Зеленского. Накануне его подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Денис Шмыгаль, госпредприятия, продажа, список, запрет, Кабмин, уряд, полмтика, економіка
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 84548 +1433
Выздоровели 45686 +752
Летальные 1970 +19

Данные МОЗ Украины
Обновлено:16:11, 12.08.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+16...+20

Влажность 44% - 89%

Ветер 1м/с - 5м/с

Погода ONLINE.UA+15...+20

Влажность 45% - 75%

Ветер 2м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...