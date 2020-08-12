Мы на конечном этапе - Кабмин неожиданно отложил важное решение

Кабинет министров в среду, 12 августа, должен был рассмотреть законопроект, который утверждает перечень государственных предприятий, запрещенных для продажи. Зато чиновники решили отсрочить рассмотрение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги заседания и заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Согласно официальным данным, инициатива по отсрочке принадлежит министру развития экономики Игорю Петрашку.

"Мы сейчас на окончательном этапе разработки законопроекта, в котором будет определен перечень объектов, которые должны оставаться под контролем государства. Наша стратегия – оставить около 300 предприятий из более чем 3 тысячи под контролем государства", — пояснил Шмыгаль.

Премьер отметил, среди предприятий, которые останутся под контролем государства, являются те, что отвечают за поддержание национальной безопасности, энергетики или важные социальные процессы в обществе.

В законопроєкті говорится, что правительство, в частности, позволит приватизацию половины акций "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпочты". Одновременно предлагается содержание полного пакета акций НАЭК "Энергоатом", Пао "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Запрещены к продаже также - ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель". Их предстоит обеспечивать функционирование нового рынка электроэнергии.

Еще в прошлом году в обновленном правительстве предполагали частичную приватизацию отдельных чрезвычайно важных госпредприятий. Это позволило бы привлечь инвестиции, но в то же время оставляло бы контроль официального Киева над ними.

Как сообщал ONLINE.UA, законопроект о легализации игорного бизнеса получил подпись президента Украины Владимира Зеленского. Накануне его подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Подробности — по ссылке.