Польша безотлагательно требует помощи Совета ООН - первые подробности

12 августа официально стало известно, что польский лидер Анджей Дуда экстренно обратился с письмом в Совет ООН по правам человека из-за ситуации в Беларуси, где уже несколько дней подряд не утихают митинги и акции протеста. Однако больше всего обеспокоили власти Польши те акты насилия против мирных демонстрантов, которые ежедневно фиксируют белорусские медиа и активисты. Дуда в письме к членам Совета ООН по правам человека выступил с призывом не быть равнодушными к ситуации в Беларуси — об этом рассказал глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский, передает ONLINE.UA со ссылкой на TVP Info.

"Кто-то должен разбудить мир, потому что, как видите, мир не очень заинтересован в ситуации в Беларуси. Польша собирается разбудить этот мир... Это первое письмо в защиту народа Беларуси в таких масштабах", — отметил Кшиштоф Щерский.

Польский лидер хочет, чтобы Совет ООН по правам человека потребовала от команды Александра Лукашенко прекратить насилие против беззащитных людей и освободить политических заключенных. Кроме того, в письме отмечается, что государства-члены Совета "не могут оставаться равнодушными к ухудшению ситуации в Беларуси". Польша призывает их принять меры.

Дуда подчеркнул, что "политические разногласия могут и должны быть решены путем проведения конструктивного диалога и открытых дискуссий, в которых свобода как основное политическое право никогда не может быть нарушено". Стоит обратить внимание на то, что ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.

Кроме того, 12 августа стало известно, что министры иностранных дел стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа, соберутся на внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский дипломат Дмитрий Кулеба призвал команду Александра Лукашенко готовиться к самому худшему.