Украина срочно обратилась к Беларуси из-за вагнеровцев - что происходит

Белорусская власть продолжает удерживать группу российских наемников, задержанных в конце июля под Минском. Украинская сторона пока официально обратилась к соседнему государству с запросом об экстрадиции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По официальным данным, речь идет об экстрадиции 28 человек. Общее количество арестованных — 33. Украинская власть подозревает их в участии в террористическом группировке по ч. 1 ст. 258-3 УКУ.

"Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР", — подчеркнули в ОГПУ.

В ведомстве напомнили, что обращались к белорусской стороны еще в конце июля. Минск информировали, что вскоре разработают все необходимые документы для запроса об экстрадиции.

"6 августа 2020 года Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с Генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком также подтвердила намерении запрашивать выдачу 28 человек. Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Республики Беларусь", — резюмировали в прокуратуре.

Напомним, режим Александра Лукашенко обвинил "вагнерівців" в попытке дестабилизировать ситуацию в беларуси накануне выборов 9 августа. Дестабилизация на самом же деле началась уже с закрытием избирательных участков — несколько дней и ночей продолжаются по всей стране протесты. Для этого наемники не понадобились.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко недавно изменил свою позицию относительно скандала. 9 августа, после того, как Лукашенко проголосовал на выборах, он заявил журналистам, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу задержанных боевиков.