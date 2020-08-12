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Украина нанесла новый мощный удар по команде Путина

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Украина нанесла новый мощный удар по команде Путина Фото з відкритих джерел

12 августа Украина наконец вышла из Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств — это еще один мощный удар по команде главы Кремля Владимира Путина. Указано, что Кабинет министров принял проект постановления "О выходе Украины из Соглашения о создании Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств от 26 мая 1995 года". Это отмечается на сайте Министерства культуры и информационной политики, передает ONLINE.UA.

"Любые отношения с Россией приостановлены из-за вооруженной агрессии против Украины, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит индивидуально в двустороннем формате на основе заключения новых и/или действующих двусторонних договоров", — рассказали в украинском правительстве.

Стоит обратить внимание на то, что во исполнение этого решения министерства разрабатывают постановления по своим сделкам. В Кабмине отмечают, что еще от 2 мая 2018 есть решение СНБО о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ. 

"Таких разных соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ много. Например, как в прошлом месяце Украина вышла из гуманитарного сотрудничества. Решение о выходе из соглашений логично, потому что потребности в этом сотрудничестве для нашей страны уже нет", — напомнили в правительстве.

Стоит напомнить, что 22 июля Кабинет министров одобрил Указ президента "О выходе Украины из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ".

23 января 2019 сообщалось, что Украина вышла из трех соглашений СНГ, а 30 января еще с одной сделки с СНГ, которая противоречит принципам рыночной экономики. В июле текущего года глава государства Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

Ранее ONLINE.UA сообщал о бесстыдных провокациях команды главы Кремля Владимира Путина в оккупированном Крыму.

 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, РФ, СНД, Совет по культурному сотрудничеству государств, Кремль, Владимир Путин, Кабмин, уряд
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Обновлено:16:11, 12.08.2020

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