И хочу предупредить - Лукашенко набросился с оскорблениями на протестующих

Белорусская власть собралась на срочное совещание по поводу протестов. что не утихают с 9 августа, дня президентских выборов. Действующий лидер республики Александр Лукашенко выступил с резким заявлением в адрес протестующих. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный президентский сайт.

По словам Лукашенко, протесты устраивают люди с криминальным прошлым или безработные. Главная задача для власти, как он утверждает, не допустить свержения конституционного строя.

"Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам", — утверждает политик.

Он добавил, важнейшим вопросом для правительства является поддержание всех экономических процессов. Также к протестующим на совещании отнесли "ообуржуазілих" граждан Беларуси.

"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазевших граждан: не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", — добавил Лукашенко.

Напомним, участники протестов, которые вспыхнули вечером 9 августа и продолжаются с того времени каждый день, требуют прекратить фальсифицировать голосование или вообще отправить в отставку высшее руководство страны во главе с самим Лукашенко.

Тысячи людей были задержаны силовиками во время акций. Также сотни за несколько дней и ночей получили травмы — от палки, резиновых пуль, свето-шумовых гранат или даже кулаков.

Как сообщал ONLINE.UA, львовский политолог, руководитель академического отдела Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский обратил внимание на то, что протесты белорусов против очевидной фальсификации результатов президентских выборов набирают силы.

Украинский эксперт решил порассуждать, можно ли уже говорить о минский Майдан, и какими будут его последствия для официального Киева.