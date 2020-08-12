Парламент не может - у Зеленского сообщили важную новость относительно Донбасса

Член команды президента страны Владимира Зеленского и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук неожиданно для всех предложил отказаться от использования понятия "особый статус" для Донбасса. По его убеждению, вместо "особого статуса" лучше использовать понятие "особый режим управления". По словам Леонида Кравчука, понятие "Особый режим административного управления" больше соответствует реформе местного самоуправления и уже одобренным законам. Свою позицию первый президент Украины озвучил в эфире телеканала "Дом", передает ONLINE.UA.

По мнению украинского политика, внесение "особого статуса" в Конституцию Украины, как того требует команда Владимира Путина, невозможно.

"Мы не найдем 300 голосов, которые проголосовали бы за эту позицию. Парламент не может механически проголосовать", — отметил Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации убежден, что очень важно искать такую позицию, которая бы отвечала интересам сторон, но не ставила Украину в положение, когда она не выполняет минские соглашения. Леонид Кравчук подчеркнул, что согласен на компромиссы, которые приведут к миру и вернут Донбасс под суверенитет Украины.

Кроме того, украинский политик в очередной раз озвучил ряд красных линий: вопрос границы, суверенитета, потери независимости, территориальной целостности.

Стоит напомнить, что в начале июля в Берлине состоялась встреча советников "нормандской четверки". Во время нее команда Владимира Путина требовала от Украины до 6 июля представить в рамках трехсторонней контактной группы проект изменений в Конституцию относительно Донбасса. Речь идет о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Со своей стороны Украина во время переговоров ТКГ категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что глава МИД ФРГ и член команды канцлера Ангелы Меркель, Гайко Маас, озвучил новое интересное предложение — он подчеркнул, что для отслеживания нарушений режима прекращения огня на Донбассе необходимо создать специальные структуры.