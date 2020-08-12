Это единственный способ - Киев раскрыл серьезную ошибку Путина

В российском правительстве объявили о создании якобы первой в мире вакцины против коронавирус COVID-19 . Тем временем в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, почему Москва допускает серьезную ошибку. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Виктора Ляшко, гласного санитарного врача.

По его словам, разработка дизайнер медицинских препаратов — это длительный процесс, исполненный полномасштабных исследований и испытаний. Сейчас в мире разрабатывают 26 вакцин, из которых одновременно 6 уже проходят финальную стадию испытаний.

Ляшко объяснил, а российский препарат нет достаточного объема данных, эксперты даже не провели третьей фазы исследований чрезвычайно важной.

"Именно на третьей фазе клинических испытаний компании проводят проспективное плацебо-контролируемое исследование (prospective placebo controlled trial). На сегодня стало практикой привлечение обычно 20 тыс человек, которые получают вакцину, а 10 тысяч — плацебо; или 15 тысяч вакцину и 15 тысяч — плацебо. Это единственный способ проверить, вакцина работает — например, у 70% привитых в течение 4 или 6 месяцев; и что вакцина показала безопасность при привлечении 20 000 человек в исследования", — подчеркнул санврач в Facebook.

Представители Всемирной организации здравоохранения и Ассоциации организаций клинических исследований обращались в российский МИНЗДРАВ с призывами провести полноценную разработку и не торопиться с таким важным проектом, не регистрировать непроверенный препарат.

"Основание для таких рекомендаций — ограниченные данные относительно эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли гораздо дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако которые ожидают на полноценное завершение испытаний и преквалификацию ВОЗ", — добавил Ляшко.

Он отметил, украинская сторона сейчас ожидает вакцины по механизму COVAX. Его специально разработали для обеспечения глобального доступа.

"Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, что покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", — резюмировал заместитель министра.

Как сообщал ONLINE.UA, с критикой Кремля по поводу вакцины выступили сразу с нескольких других стран. По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, чрезмерная поспешность в разработке может дорого стоить в будущем. Российские специалисты не успели должным образом испытать вакцину.