В ЕС поставили неотвратимый ультиматум Лукашенко - в чем дело

Литва выступила с официальной инициативой по урегулированию кризиса в Беларуси. Президент страны Гитанас Науседа объяснил, речь идет о создании международной платформы для переговоров. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters и Delfi.

По словам государственного лидера, Литва, Латвия и Польша готовы стать посредниками в урегулировании кризиса, сторонами которого они считают белорусский народ и режим Александра Лукашенко.

Науседа отметил, в случае отказа Минска от стратегии урегулирования Евросоюз может ввести мощные санкции против представителей действующей белорусской власти. Соответствующее заявление прозвучало во время его совместной пресс-конференции с Егілсом Левітсом — латвийским президентом.

"Ближайших соседей Беларуси, в том числе Литве, нужна стабильная, демократическая, независимая и процветающая Беларусь. Все это несовместимо с событиями последних дней, за которыми мы с большой тревогой наблюдаем", — отметил Науседа.

Он добавил, белорусскому правительству необходимо согласиться с планом, который состоит из трех пунктов — отказа от насилия над белорусами, освобождение всех задержанных, восстановление реального диалога между населением и властью.

Ситуационная восточноевропейская коалиция предположила, урегулирования можно начать путем создания национального совета. В ее состав допустят представителей власти и гражданского общества.

Напомним, в Беларуси в день выборов начались массовые протесты, которые охватили все крупные города. Протестующие митингуют уже несколько дней и ночей подряд, все события сопровождаются крайне жестоким подавлением со стороны силовиков.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусская власть собралась на срочное совещание по поводу протестов. что не утихают с 9 августа, дня президентских выборов. Действующий лидер республики Александр Лукашенко выступил с резким заявлением в адрес протестующих.