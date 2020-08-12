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Шокирует то, что происходит: в Евросоюзе решились на громкое признание

Мир | Читати новину українською
Шокирует то, что происходит: в Евросоюзе решились на громкое признание Фото з відкритих джерел

Протесты и митинги в Беларуси, которые начались после объявления результатов президентских выборов, набирают обороты — на последние трагические события в стране активно реагирует международное сообщество. Так, 12 августа стало известно, что главы министерств иностранных дел Евросоюза срочно соберутся на чрезвычайную видеоконференцию — главной темой заседания станет ситуация в Беларуси. Кроме того, многие европейские лидеры уже неоднократно предупреждали, что могут ввести санкции против команды действующего президента Александра Лукашенко. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш откровенно признался, что он был шокирован событиями в Беларуси, где после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, начались массовые протесты, которые переросли в столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Шокирует то, что происходит в Беларуси. Я не предполагал, что нечто подобное, скандальное, может произойти в Европе", — сказал политик.
Андрей Бабиш надеется, что власти Евросоюза наконец поддержат ограничительные меры против команды Александра Лукашенко.
 
С отдельным заявлением также выступил представитель Белого дома. Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Штаты очень беспокоятся за судьбу Беларуси после президентских выборов. 
"У нас большие опасения по поводу Беларуси. Там прошли несправедливые выборы. Белорусы в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали (от белорусских властей), чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше", — подчеркнул американский дипломат. 
Он также пообещал, что США будут продолжать оказывать поддержку демократическим силам в Беларуси.
 
Стоит обратить внимание на то, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожелал "белорусским соседям" на фоне повышенного интереса России к Беларуси найти "общественный баланс", который обеспечит суверенитет и независимость страны. Представитель официального Киева также добавил, что сейчас его команда не готова дать оценку результатам президентских выборов в Беларуси.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко принял новое бесстыдное решение, которое шокировало белорусов.
Источник: ONLINE.UA
Теги: ЕС, Евросоюз, США, Беларусь, выборы в Беларуси, Александр Лукашенко, Майк Помпео, Андрей Бабиш, Чехия
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