Шокирует то, что происходит: в Евросоюзе решились на громкое признание

Протесты и митинги в Беларуси, которые начались после объявления результатов президентских выборов, набирают обороты — на последние трагические события в стране активно реагирует международное сообщество. Так, 12 августа стало известно, что главы министерств иностранных дел Евросоюза срочно соберутся на чрезвычайную видеоконференцию — главной темой заседания станет ситуация в Беларуси. Кроме того, многие европейские лидеры уже неоднократно предупреждали, что могут ввести санкции против команды действующего президента Александра Лукашенко. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш откровенно признался, что он был шокирован событиями в Беларуси, где после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, начались массовые протесты, которые переросли в столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Шокирует то, что происходит в Беларуси. Я не предполагал, что нечто подобное, скандальное, может произойти в Европе", — сказал политик.

Андрей Бабиш надеется, что власти Евросоюза наконец поддержат ограничительные меры против команды Александра Лукашенко.