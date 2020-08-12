Стало известно о еще одной триумфальной победе Украины в борьбе с Россией

12 августа стало известно, что украинский Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка РФ, который заявлял, что регистрация Ощадбанком торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка России. Стоит обратить внимание на то, что рассмотрение этого дела длилось более четырех лет. Кроме того, отмечается, что в ходе судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского банка.

"Представители Сбербанка России пытались убедить суд в том, что регистрация Ощадбанком торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка Росии. Однак в процессе процессуального противостояния Ощадбанком были собраны и предоставлены все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца", — сказано в заявлении украинского банка.

Стоит обратить внимание на то, что апелляционная инстанция согласилась с позицией представителей Ощадбанка и отказала в удовлетворении иска Сбербанка России.

"Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК "на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за Ощадбанком", — отметил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Также отмечается, что в основном споре Ощадбанк настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России на Сбербанк и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности в январе 2016 года. В украинском банке говорят, что Сбербанк РФ незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.

"Единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины является Ощадбанк (свидетельство №82116 от 10.09.2007)", — отметили в банке.

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