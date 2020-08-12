Должны быть счастливыми - Зеленский дал громкое обещание Украине

Президент Владимир Зеленский отметился новой громким заявлением, которое касается повышения зарплаты. Она прозвучала во время встречи лидера с выпускниками украинских школ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По словам государственного лидера, успех вчерашних школьников зависит не только от них самих. На него влияют труд родителей, учителей и репетиторов.

"Наши учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это чувствовать. Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или где и как подзаработать", — подчеркнул Зеленский.

Во время беседы дети заметили, что хотят завершить свое образование и остаться в Украине.

"Президент согласился с тем, что государство должно прилагать усилия для устойчивого развития различных отраслей экономики и направлений общественной деятельности, а не делать это только тогда, когда в этом появляется насущная необходимость, как, например, модернизация армии фактически во время войны, обеспечения системы здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса ", — добавили в ОПУ.

Следует напомнить, недавно президент инициировал рассмотрение важного законопроекту, который позволит утвердить новую минимальную заработную плату. Она, согласно документу, будет достигать 5 тысяч гривен.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук накануне официально заявила о том, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, скорее всего, по инициативе самого украинского лидера.

По словам политика, этот момент уже предупредили об этом. Кроме того, Кравчук обратила внимание украинский на то, что должно этого дня состояться голосование по законопроект, который позволит увеличить минимальную зарплату в стране.

Как сообщал ONLINE.UA, законопроект о легализации игорного бизнеса получил подпись президента Украины Владимира Зеленского. Накануне его также подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Чего стоит ожидать от этого события — по ссылке.