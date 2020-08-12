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Правительство приняло важное решение по паспортам украинцев - что стоит знать всем

Политика | Читати новину українською
Правительство приняло важное решение по паспортам украинцев - что стоит знать всем Пластикові ID-картки (фото — thedigital.gov.ua)

Паспорта старого образца в форме книжечки, будут выводить из обращения в Украине. Кабинет министров принял соответствующее решение на заседании в среду, 12 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

По официальным данным представители правительства согласовали законопроект "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".

"Согласно документу, планируется постепенный вывод паспортов-книжечек из обращения. Зато их заменят пластиковые карты", — отметили в пресс-служба.

Отмечается, что паспорта старого образца будут действовать:

  • для украинцев возрасте от 16 до 25 лет;
  • для украинцев возрасте от 25 до 45 лет — если до вступления в силу закона в паспорте уже есть новая фотография, вклеена после достижения обладателем 25-летнего возраста;
  • для украинцев в возрасте от 45 лет — если до вступления в силу закона в их паспорт уже вклеили фотографию по достижении 45 лет.

"Таким образом, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт", — пояснили главную идею в правительстве.

Следует напомнить, что одним из главных лозунгов команды президента Владимира Зеленского стала модернизация и цифровизация жизни в Украине. Кроме постепенного перевода государства на современные пластиковые ID-карты власть переводит все бюрократические процессы в виртуальное пространство.

Как сообщал ONLINE.UA, 27 июля стало известно, что украинские граждане смогут получать официальные электронные почты вместе с паспортами. Стоит обратить внимание на то, что письма, отправленные на этот адрес, можно считать официально врученными. Это отмечается в соответствующем законопроекти №3860, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Кабмин, полмтика, уряд, паспорта, ID-картки
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