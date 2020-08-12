Планы Путина вновь потерпели серьезное поражение - что случилось

Российские власти накануне объявила о разработке первой в мире вакцины против COVID-19 . Представители Всемирной организации здравоохранения отказались считать кремлевский проект первым в своем роде. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление директора департамента программ здравоохранения ВОЗ Раны аль-Хаджи.

По ее словам, есть определенные основания считать, что российские специалисты не провели процесс до конца и выступили с объявлением преждевременно.

"Мы не можем точно сказать, что вакцина, которая прошла все необходимые исследования. От нас еще нужно дать ей оценку, чтобы вакцину можно было использовать на международном уровне", — пояснила аль-Хаджа.

Она подчеркнула, все разработки медикаментов проходят по трем уровням — подтверждением действенности, безопасности и дальнейшее развитие.

"Вакцина может оказаться эффективной, но недостаточно безопасной, с побочными эффектами, которые окажутся вреднее самого вируса. Российская вакцина прошла два этапа исследований и сейчас находится в первой фазе третьего этапа. Они говорят, что ее уже можно использовать как минимум на территории РФ. но все исследования еще не завершены ", — отметила директор подразделения ВОЗ.

Она одновременно признала, что Россия имеет мощный технический арсенал, который позволяет вести эффективную разработку лекарств. Примером этого могут стать успехи местных специалистов в поисках вакцины против желтой лихорадки.

Напомним, подтвердил факт завершения разработки вакцины лично Владимир Путин. Он выступил 11 августа.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, почему Москва допускает серьезную ошибку относительно вакцины. Главный санврач Виктор Ляшко обратил внимание, о российский препарат нет достаточного объема данных, эксперты даже не провели третьей фазы исследований — важнейшей.