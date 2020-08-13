Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака

Если будет надо выбирать, то скорее всего вместо светских и красиво говорящих Рыбы выберут хозяйственных и молча делающих. для Рыб один человек действительно может стать целым миром.

Скорпионы — это те люди, которым крайне необходимо найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. примерно 98% проблем Скорпионов были бы решены, если бы они успокоились и перестали слишком углублённо думать об этих проблемах. силой своего характера Скорпионы обязаны тем, кто вместо того, чтобы протянуть им руку, когда они начинали падать, ещё и ставили подножку. в каждом Скорпионе живут два человека: один спокойный и молчаливый, а второй появляется, когда обижают первого... И эта встреча для обидчиков из очень неприятных.

Знаете чего хотят Близнецы? Они хотят, чтобы подул летний, тёплый, перехватывающий дыхание ветер перемен, и сдул из их жизни всё лишнее. если Близнецы решат сделать кого-то счастливым, то человека уже ничто не спасёт! вам никогда не удастся узнать, что у Близнецов на душе, если они сами того не захотят. Но если они вам доверились, знайте, — вы для них один из самых близких друзей!

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вам совершенно неожиданно предложат начать романтические отношения. Причём вы явно не будете ожидать такого выпада со стороны данного человека, поэтому сильное удивление вам гарантировано. Впрочем, вы быстро возьмёте себя в руки и дадите достойный ответ. Какой — решать вам.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Будьте сегодня готовы к тому, что вам вряд ли удастся отдохнуть. Наверняка ваш шеф вспомнит о вашем существовании в самый неподходящий для вас момент и напомнит вам о необходимости сделать что-либо жизненно важное для вашего с ним общего дела. Будьте терпеливы.

Общий гороскоп для Овнов

Ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, посему, расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу — на тормозе.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день вам не рекомендуется начинать диеты, поскольку сейчас на любое ограничение в пище ваш организм может среагировать весьма болезненно. Однако если процесс уже пошел, прерывать его не стоит тем более — просто объем и состав рациона не должен кардинально отличаться от вчерашнего.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Нынче вам может оказаться неожиданно тяжело общаться с обслуживающим персоналом ресторанов и кафе, особенно там, где принято давать чаевые. Что же, поищите место поскромнее, желательно — с системой самообслуживания. Разговор с кассиром вы выдержать, вероятно, сможете. Только не задумывайтесь слишком глубоко, люди, стоящие следом за вами, тоже хотят кушать.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Вам, как и небезызвестной Гертруде, сегодня не рекомендуется пить вино. Нет, никаких фатальных неприятностей с вами из-за него, конечно же, не случится — вы не настолько недальновидны, чтобы покупать откровенную гадость. Но опьянеете легко и непринужденно, а это нынче будет совсем лишним. Так что старайтесь сохранять рассудок в ясности любой ценой. Даже если ради этого придется пить всего лишь яблочный сок.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче вы можете почувствовать полный упадок сил, поэтому, если вам сейчас, напротив, необходимо быть хорошей форме, то не отказывайте себе в калорийной пище, и не забудьте про витамины.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Не стоит сегодня посвящать окружающих в тонкости ведения вами дел. Особенно, если мимо может не вовремя пройти начальник, который услышит, что занимаетесь вы совершенно не тем, чем должно.

Любовный гороскоп для Тельцов

Не занимайтесь исследовательской деятельностью — нынче она доставит вам массу хлопот и не принесет желаемого результата. Лучше спросите у интересующего вас человека то, что вы желаете о нем узнать, в лоб.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам не стоит есть рыбу. Остальные морепродукты — пожалуйста, а вот костлявых обитателей водной стихии лучше оставите на другой, менее алкоголизированный день. Будете повнимательнее — тогда и кушайте. Разве что вам гарантируют, что ничего похожего на кости в рыбе не оставлено, и то лучше перестраховаться и есть медленно и осторожно.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Не отвлекайтесь от процесса, в чем бы он ни заключался. Исключите участие книги и телевизора в процессе поглощения пищи, вести светскую беседу тоже лучше после. Сегодня ваши способности к совмещению разного рода дел будут не на высоте.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вам повезет в финансовом отношении и даже крупнее, чем вы могли бы рассчитывать. Но не затевайте долгоиграющих дел, удача мимолетна.

Любовный гороскоп для Близнецов

Подходящий день для совместных больших покупок. Смело отправляйтесь, взявшись за руки, на поиски дивана, телевизора, дачи или квартиры — обязательно найдёте именно то, что нужно. Не забудьте только взять с собой оптимизм и хорошее настроение.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Даже если сегодня вам категорически не хочется брать на себя ответственность, придется все же это сделать. Других вариантов просто не будет, не тратьте время на их поиски.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче вы можете столкнуться с такими последствиями сильного эмоционального перенапряжения, как рассеянность, постоянная усталость и ухудшение сна. Сейчас вам пора собраться и исправить ситуацию.

Кулинарный гороскоп для Раков

Пусть ваше меню будет и не слишком разнообразно сегодня, но в монументальности ему отказать должно быть невозможно. Забудьте обо всяких мелочах типа канапе на закуску, сыре, ветчине, салатиках, изящно упакованных в тарталетки и даже о печенье к чаю. Пусть ваш обед состоит лишь из первого и второго блюд, ну и, если у вас на него сил хвати — компота. Главное, чтобы количество еды на тарелках должно быть достойным.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня ваш любимый человек придет вам на помощь, даже если вы его об этом не попросите. Возможно, лучшей помощью было бы вам не мешать, однако он, по всей видимости, будет придерживаться другой точки зрения и все же сделает так, что вам благодаря ему будет несколько проще.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня Ракам может захотеться чего-то особенного, праздничного. Возможно, организовать что-то подобное у вас даже получится, особенно если вам удастся хотя бы на пару часов забыть о делах. Есть выход — отпраздновать какой-нибудь, пусть маленький, но успех в работе.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Этот день обещает быть для Львов весьма удачным. Особенно хорошо себя будут чувствовать те, то в последнее время достаточно времени и сил уделял поддержанию своего самочувствия на должном уровне.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вам придется целиком и полностью довериться вашим коллегам, ведь вы будете вынуждены обратиться к ним за помощью, и то, как они выполнять вашу просьбу, будет иметь для вас в скором времени важные последствия. Но особо волноваться не следует, ваши сослуживцы — отличные товарищи.

Общий гороскоп для Львов

Будущее формируется человеческими грезами. Вашими в том числе. Поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодняшний день может быть ознаменован ошибками по недосмотру, недопониманию и прочим видам недоразумений. Потому стоит максимально ответственно отнестись к заказу еды — если вас не прельщает перспектива кушать вегетарианский плов вместо заливной рыбы, стоит переспросить, хорошо ли вас расслышали и все ли поняли. Да и самому лучше повнимательнее меню читать.

Любовный гороскоп для Львов

Вы можете радостно потирать руки: все идет по вашему плану. Отношения развиваются ровно так, как вы этого хотели, препятствий, вроде, не предвидится, так что можете считать себя великим стратегом и интриганом. Кстати, вам с собой ещё не скучно? Разнообразия не хочется?

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

День это должен быть чрезвычайно удачным, нужно лишь не упустить момент. Необходимо в зародыше задушить мысли типа "у меня не получится" или "чудес не бывает". Чудеса бывают!

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче вам лучше не решать вопросы, касающиеся вашего здоровья в одиночку. Сейчас решение, принятое коллегиально, скорее всего, будет объективнее и вернее. Так что не бойтесь спросить совета.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня вам придется помимо прочих многочисленных задач решать чужие проблемы. Впрочем, лучше помогать ближнему справиться с проблемами пищеварения, нежели самому испытывать неприятности в области желудка. Избегайте блюд, содержащих чеснок — он может ступить в некоторое противоречие с вашим организмом. Чеснок в студне за криминал не считает — кушайте на здоровье.

Бизнес-гороскоп для Дев

Будьте непреклонны и не позволяйте другим диктовать вам условия, ведь сейчас вы находитесь в более выигрышном положении, чем ваши коллеги за столом переговоров. Так что теперь вы сможете целиком и полностью соблюсти только свои интересы.

Любовный гороскоп для Дев

Звезды советуют вам не ввязываться в авантюры. Занимайтесь повседневными делами и не вертите головой по сторонам. Бывают такие дни, которые стоит провести в привычной обстановке и в привычном кругу людей. Пожалуй, нынче даже в гости не стоит ходить, даже вместе со своей дражайшей половиной.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня смело можете просить у вашего начальника прибавки к зарплате, продвижения по службе и даже звездочку с неба. Однако для того, чтобы просьбы эти возымели должный эффект и повлекла за собой желанные последствия, звезды рекомендуют тщательно продумать речь, мимику и даже одежду, чтобы не ошибиться в мелочах.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня у вас может возникнуть ощущение, что вас совсем никто не любит. Однако это не так: чем меньше вы будете думать о том, что вы никому не нужны, тем здоровее будете и физически, и морально.

Общий гороскоп для Весов

Вы сегодня, наконец, сможете найти ответ на тот вопрос, который мучил вас уже несколько дней. Правда, придется постараться, процесс удовлетворения любопытства нередко идет через тернии.

Кулинарный гороскоп для Весов

На этот день звезды рекомендуют о кухне забыть. Не получается? Тогда выбирайте для приготовления максимально простые блюда.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня звёзды рекомендуют вам быть экстравагантным и непредсказуемым. Именно эти качества станут вашими козырями в общении с вашим любимым человеком. В противном случае, ему может стать с вами скучно, и он воспользуется первой же возможностью, чтобы сменить вашу компанию на более интересную.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

В этот день вы почувствуете себя терпеливым родителем несмышленого трёхлетнего ребенка, который считает себя самостоятельным, но на самом деле без вас и шага сделать не может. В роли ребёнка будет выступать, естественно, ваш любимый человек. Задач две: не дать ему упасть и сделать вид, что это целиком и полностью его заслуга.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодняшний день хорош для теоретизирования, в том числе, и по кулинарным вопросам. Потому готовить, пожалуй, не стоит, а вот занять написанием книги, или, хотя бы, передачей своего богатого поваренного опыта — это в самый раз.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день вы, скорее всего, будете переживать настоящий пик активности, по крайней мере по сравнению с предыдущими днями. Поэтому постарайтесь использовать это время, не нанеся ощутимого вреда своему здоровью.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня у вас есть уникальная возможность перевести, расслабиться и прожить день в свое удовольствие, равно как и в удовольствие близких вам людей. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы максимально отдохнуть в этот день.

Общий гороскоп для Скорпионов

Вам нужен кто-то, кто вдохновил бы вас на великие дела. В крайнем случае это может оказаться книжный или киношный персонаж, хотя это и маловероятно.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно — это будет шумная вечеринка, может быть — что-либо иное. Если вы не хотите, или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости — вы же не актер.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сейчас старайтесь не экспериментировать с новыми экзотическими продуктами, особенно с фруктами и овощами. Хоть вам хочется сейчас свежего и вкусного, отдайте предпочтение банальному яблоку.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня звезды не рекомендуют вам расслабляться. День обещает быть весьма напряженным: вам предстоит решить не одну серьезную проблему и выполнить не одну свою профессиональную обязанность. Будьте к этому готовы морально и физически. Предупрежден — значит вооружен.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Если вы сегодня работаете — ничто не подкрепит ваши силы лучше, чем пицца с сыром Моцарелла. Ну, сойдет, конечно, и какая-нибудь другая. Главное, чтобы сыра было побольше. Если есть возможность — имеет смысл даже заказать его в двойном, если не в тройном размере. Или даже натереть самостоятельно и посыпать им пиццу, прежде чем запихивать ее в микроволновку.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваши шансы на личное счастье велики как никогда. Поэтому прилагайте все возможные и невозможные усилия для того, чтобы извлечь из этого дня максимум пользы и удовольствия. Иначе потом будете очень жалеть о том, что не достаете зубами до локтей: даже не покусать.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное — вовремя двери и окна позакрывать, чтобы их посещение не оказалось транзитным.

Любовный гороскоп для Козерогов

У Козерогов сегодня, вероятно, могут возникнуть какие-то мелкие проблемы. Или проблемы с кем-то мелким, возможно — с детьми, если таковые имеются. Старайтесь не вступать в пререкания с ними — вы наверняка проиграете словесную битву.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Проведите этот день в компании добрых друзей — они гораздо лучше вас будут знать, как именно организовать существование сегодня. Выбор конкретных характеристик меню лучше тоже оставить на их совести. По крайней мере, к вашему вкусу никто придраться не сможет. Но если вам придется выполнять роль гостеприимного хозяина, подайте на стол канапе. Они беседовать не помешают.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день Козерогам может понадобиться дополнительный источник энергии, поскольку ваш жизненный тонус, скорее всего, будет невысок. Не забывайте про сбалансированное питание и про достаточные физические нагрузки.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня некоторые действия вашего начальника будут вам казаться нелогичными, неправильными и нецелесообразными. Постарайтесь однако напрямую его не критиковать, претензий не высказывать и вообще никак не демонстрировать ваше неудовольствие. Если это будет возможно, разумеется.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день не благоприятен для новых начинаний. Возможны мелкие убытки. Так что займитесь чем-нибудь несущественным и простым, тем, что не требует больших усилий и не сильно влияет на ситуацию. Или же обратите внимание на решение семейных проблем — работа может и подождать.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Нынче у вас может совершенно неожиданно и весьма кардинально поменяться вкус. То, что казалось деликатесом вчера, сегодня не вызовет ни малейшего аппетита, и напротив — ранее нелюбимое блюдо окажется вне всяких похвал. Идеальная ситуация для того, чтобы попробовать как можно больше нового. Предпочтительна национальная кухня, причем какая именно — абсолютно не важно.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня следует быть осторожными тем, кто наметил на этот день поход в баню или в сауну: высока вероятность подхватить грибковую инфекцию. Поэтому сразу после посещения примите необходимые меры, чтобы не допустить этого.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вашему любимому человеку захочется во что бы то ни стало вытащить вас на прогулку. Даже если за окном будет ураганный ветер, ливень и извержение вулкана, это его не остановит. Готовьтесь к опасному приключению на улицах родного города в компании вашей половинки.

Общий гороскоп для Водолеев

Даже если у вас будут весьма серьезные причины лгать и притворяться, остерегайтесь этим заниматься. Сегодня не получится.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 13 августа 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

Несмотря на огромное желание, не стоит сегодня пытаться съесть больше, чем вмещает в себя ваш многострадальный желудок. Безусловно, все вокруг — такое вкусное и соблазнительное, особенно вот тот тортик — он, кажется, Наполеоном зовется. Но кто-то, между прочим, совсем недавно грозился сесть на диету и похудеть на несколько килограммов. Хотя... В конце концов, маленький кусочек ничего ведь не решает, не правда ли?

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вашему любимому человеку придётся потрудиться, чтобы привлечь к себе ваше внимание, ибо задача окажется не из лёгких. Впрочем, он довольно неплохо изучил ваши привычки и пристрастия, поэтому вряд ли проблем будет действительно много. Будьте к этому готовы.

Общий гороскоп для Рыб

Члены вашей семьи тоже люди и иногда нуждаются в свободе действий, не говоря уж о свободе слова, в разумных пределах, естественно. Удлините поводок.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Благодаря затраченным усилиям на работе и благодаря тому, что вы уже много времени показываете себя только как ценного и незаменимого сотрудника, вам может выпасть уникальный шанс. Ваше начальство решит, что именно вы достойны получения некого весьма привлекательного бонуса.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сейчас ваше здоровье будет напрямую зависеть от вашего настроя на будущее, поэтому старайтесь не думать о плохом. Помните, вы сами можете "запрограммировать" себе как серьезную болезнь, так и отличное самочувствие.