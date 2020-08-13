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Курс валют на сегодня 13 августа - доллар дешевеет, евро дешевеет

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 13 августа - доллар дешевеет, евро дешевеет

На четверг, 13 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 13 августа цена доллара США составит 27 гривен 53 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 7 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 4 копейки, что в свою очередь на 16 копеек меньше чем в среду, 12 августа.

В среду, 12 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.525/27.51 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.47/32.45 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:09:11, 13.08.2020

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