Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 13 августа

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в четверг, 13 августа, зафиксировали 1592 новых случая заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 86140 человек, из них 1992 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 45686 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 38462 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

По состоянию на 13 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 13 августа заболели уже почти 21 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 285 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 902 тысячи. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 32 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день почти 6,4 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 747 тысяч людей, вылечились – 13,7 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине с 10 августа ужесточили контроль за соблюдением карантина. Такое решение принял Кабмин из-за стремительного роста числа больных коронавирусом.