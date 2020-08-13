Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 13 августа

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в четверг, 13 августа, зафиксировали 1592 новых случая заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных
По состоянию на 13 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 13 августа заболели уже почти 21 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 285 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине с 10 августа ужесточили контроль за соблюдением карантина. Такое решение принял Кабмин из-за стремительного роста числа больных коронавирусом.