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Команда Трампа сделала последнее предупреждение Лукашенко - к чему готовиться

Политика | Читати новину українською
Команда Трампа сделала последнее предупреждение Лукашенко - к чему готовиться Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Международное сообщество продолжает внимательно следить за всеми событиями в Беларуси — недавно с громкими заявлениями выступили представители команды главы Белого дома Дональда Трампа. Так, Государственный секретарь США Майк Помпео обратил внимание на то, что официальный Вашингтон еще не определился с тем, какой будет реакция Штатов на последние события в Беларуси, но отметили, что "рассмотрят все варианты". США сейчас уже рассматривают сценарий с мощными санкциями, если ситуация в Беларуси начнет стремительно ухудшаться. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

 "Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными... Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как не должны относиться", — подчеркнул Майк Помпео.

У представителя комнады Дональда Трампа также поинтересовались, рассматривают ли в Вашингтоне возможность санкций против официального Минска, в частности прекращение поставок нефти из США, госсекретарь ответил:

"Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать — и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке — на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это решение по поставкам — это еще только предстоит определить. Выборы прошли совсем недавно, и мы должны понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем", — подчеркнул американский дипломат.

Стоит также обратить внимание на то, что 12 августа президент Польши Анджей Дуда срочно обратился с письмом в Совет ООН по правам человека из-за ситуации в Беларуси, где уже несколько дней подряд не утихают митинги и акции протеста. Однако больше всего обеспокоили команду Дуди те акты насилия против мирных демонстрантов, которые ежедневно фиксируют белорусские медиа и активисты. Дуда в письме к членам Совета ООН по правам человека выступил с призывом не быть равнодушными к ситуации в Беларуси.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина озвучила экстренное предупреждение команде Александра Лукашенко.

Источник: Радіо Свобода Теги: Александр Лукашенко, Дональд Трамп, США, Беларусь, выборы в Беларуси, санкции, протесты, митинги, Майк Помпео
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Обновлено:09:11, 13.08.2020

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