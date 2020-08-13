Путин выдвинул новый ультиматум команде Зеленского - что случилось

Российский глава Владимир Путин продолжает настаивать, чтоы команда президента Украины Владимира Зеленского села за стол переговоров с боевиками ОРДЛО, которых курирует Кремль. Такой ультиматум президент РФ в очередной раз выдвинул официальному Киеву во время срочных телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время беседы Путин о традиции назвал войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом" и не менее традиционно заявил, как Украина должна "неукоснительно выполнять свои обязательства по политическим аспектам минских договоренностей". Важно отметить, что обсуждение Украины во время переговоров Путина и Макрона прокомментировали только в Кремле, в коммюнике Елисейского дворца Донбасс не упоминается, сообщает ONLINE.UA.

"Обсуждены также различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой «Мерам по усилению режима прекращения огня». Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам Минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках «нормандского формата", — говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе французского лидера при этом отметили, что Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси, где вспыхнули масштабные протесты после президентских выборов.

"Президент республики выразил очень большую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием над гражданами во время выборов. Он подчеркнул необходимость вернуться на путь диалога", — прокомментировали в Елисейском дворце позицию Макрона.

Также Макрон призвал Путина оказать помощь Ливану после взрыва в Бейруте. Он подчеркнул важность совместной работы постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в поддержку Ливана. Путин в свою очередь подтвердил поддержку Россией национального единства и суверенитета Ливана. Также лидеры сделали акцент на том, что все спорные вопросы в Ливане должны решаться самим народом республики, без внешнего вмешательства.

Важно отметить, что официальный Киев готов пойти на компромиссы в переговорах по Донбассу, но не во всем. Суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ — команда Зеленского не собирается обсуждать эти вопросы на переговорах. Кроме того, украинская сторона не собирается договориваться с боевиками ОРДЛО, но допускает возможность переговоров с жителями Донбасса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не видит перспектив переговоров с командой российского президента Владимира Путина по Донбассу. Он считает, что вернуть Донбасс и завершить войну можно только с помощью жителей ОРДЛО, которых планирует убедить в перспективе развития региона в составе Украины. Представитель президента Владимира Зеленского в переговорной группе убежден, что для достижения мира на востоке Украины нужно услышать тех людей, которые живут на Донбассе, а это 1,7 млн человек — и если они захотят, чтобы война закончилась, то Москва их услышит лучше, чем представителей официального Киева.