Уйди, пока не поздно - к Лукашенко обратились с бескомпромиссным требованием

Беларусь уже пятый день протестует из-за официальных итогов президентских выборов, по которым президетом страны остался Александр Лукашенко. На масштабных акциях тысячи белорусов уже стали жертвами силовиков, которым приказано разогнать митинги — людей жестко избивают, разгоняют водометами и стреляют по ним резиновыми пулями. Среди пострадавших есть не только протестующие, но и граждане, которые не принимают участие в митингах. Ситуация уже настолько обострилась, что тревогу забили в Евросоюзе. Официальный Брюссель призывает Лукашенко остановит насилие над людьми в стране, в противном случае против него введут санкции. Отреагировала на происходщее и известная белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич. Она считает, что Лукашенко объявил войну народу и призвала его уйти в отставку, пока не поздно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

"По-моему, власть объявила войну своему народу. Я вижу, как на глазах общество радикализируется. Потому что то, как ведет себя ОМОН, мы даже не могли себе представить... Мы видели, как это происходило в других странах, но то, что у нас происходит, когда стреляют в машину, где маленький ребенок, и он лежит весь в крови, когда беременную женщину избивают, задержанных душат коленями – как то, против чего восстало темное население Америки", — шокирована Алексиевич происходящим.

Писательница подчеркнула, что в Беларуси просто хватают людей на улице и закрывают в спортзалах без еды и воды.

"И самое главное – люди абсолютно мирные. Сегодня была акция солидарности женщин, которые просили: мы хотим знать правду о выборах, не убивайте наших мужчин. У них было только два требования. Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда начали расходиться, когда их стало поменьше, на них напал ОМОН. Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия...", — возмущена писательнциа.

Она отметила, что граждане Беларуси уверены, что Лукашенко проиграл выборы своей главной оппонентке Светлане Тихановской. Поэтому она призвала его уйти в отставку и не ввергать народ в гражданскую войну.

"Я хотела б сказать то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!.." Но уже не получится, уже кровь [пролилась]. Уйди, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", — подчеркнула Алексиевич.

Писательница допустила, что ОМОН, который избивает белорусов и действует с "сатанинской яростью", мог был завезен в Беларусь из России, так как не верит в том, что белорусские силовики могли нападать и избивать своих людей.

"Тут почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН у нас, – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестер. Это как-то нереально. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Свои люди не хотят бить своих людей. А тут происходит что-то нереальное...", — добавила писательница.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления ЦИК победителем выборов Александра Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В больницах Беларуси находятся сотни людей, которые пострадали от силовиков — по словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина призвала Лукашенко подготовиться к самому худшему. Официальный Киев пиблчино осудил насилие во время массовых протестов в Беларуси и призвал команду белорусского лидера Александра Лукашенко освободить задержанных.