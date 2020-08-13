ООН наконец-то отреагировала на протесты в Беларуси - чего требуют от Лукашенко

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет публично раскритиковала и осудила действия команды белорусского лидера Александра Лукашенко и силовиков во время протестов и митингов в Беларуси. Кроме того, в Организации Объединенных Наций призывают освободить задержанных во время протестов. По словам политика, официальный Минск должен расследовать факты злоупотребления властью во время событий после президентских выборов. Об этом заявила Бачелет в своем обращении. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Al Jazeera.

В ООН отмечают, что стрельба правоохранителей из резиновых пуль и водометов, использование силовиками светошумовых гранат недопустимы.

"Я напоминаю белорусской власти, что применение силы во время протестов всегда должно быть исключительным и мерой пресечения. Надо четко разграничивать лиц, несущих угрозу, и мирных протестующих, против которых насилие неприемлемо", — заявила Мишель Бачелет.

Кроме того, политика беспокоит обращение с демонстрантами во время и после задержания.

Что важно понимать, еще 12 августа польский лидер Анджей Дуда безотлагательно обратился с письмом в Совет ООН по правам человека из-за ситуации в Беларуси, где уже несколько дней продолжаются митинги и акции протеста. Однако больше всего обеспокоили власти Польши те акты насилия против мирных демонстрантов, которые ежедневно фиксируют белорусские медиа и активисты. Дуда в письме к членам Совета ООН по правам человека выступил с призывом не быть равнодушными к ситуации в Беларуси.

Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По предварительным данным, у действующего главы государства Лукашенко — около 80%, у его ближайшей конкурентки Светланы Тихановской — менее 10%. Белорусы назвали выборы сфальсифицированными и вышли на улицы с протестами. Демонстрации продолжаются с 9 августа. Их жестко разгоняют силовики, известно о тысячах задержанных, 1,5 тысячи раненых, по меньшей мере два человека погибли.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш откровенно признался, что он был шокирован событиями в Беларуси.